維拉利爾出擊　歐霸之王係佢！

波記，來個海鮮餐，今晚輪到歐霸盃8強，我一早刨好晒啦，全晚心水係維拉利爾，佢哋將會作客薩格勒布戴拿模，你知唔知維拉利爾邊個教呀，咪係歐霸之王艾美利囉，薩格勒布戴拿模上輪奇迹反勝熱刺，啲運氣用晒啦，今場遇着贏過好多屆歐霸盃嘅艾美利，應該唔夠砌喇。

另一關我揀咗阿仙奴對布拉格斯拉維亞，阿仙奴近況麻麻，但相信打歐霸會打醒精神，佢哋近4場歐霸有3次開半場和，又會咁啱，布拉格斯拉維亞近4場歐霸盃，同樣有3次開半場和，一於揀半場和啦。

過關2x1

(四)5 阿仙奴 對 布拉格斯拉維亞 半場和

(四)7 薩格勒布戴拿模 對 維拉利爾 客勝

賠率：4.05倍

直播表

周五3:00am 歐霸 CF格蘭納達 Vs 曼聯

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周五3:00am 歐霸 阿仙奴 Vs 布拉格斯拉維亞

Now 644、有線661、601台

周五3:00am 歐霸 阿積士 Vs 羅馬

Now 645、有線603台

周五3:00am 歐霸 薩格勒布戴拿模 Vs 維拉利爾

Now 646、有線662、602台