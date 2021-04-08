亞協盃　「香港打吡」5月14大球場上演！

亞洲足協（AFC）周四（8日）於官方網站發布今屆「亞協盃」J組詳細賽程，4支參賽隊伍包括東方龍獅和理文，將於5月14日至20日假香港大球場完成單循環共6場分組賽，爭奪唯一一個出線席位。

AFC周四（8日）於官網發布「亞協盃」J組賽程，中華台北代表臺南市FC、蒙古代表220體育會，以及2支香港球隊東方龍獅和理文，將於5月14日、17日和20日3個比賽天，完成單循環共6場分組賽。揭幕戰於14日下午4時舉行，由臺南市FC對220體育會；至於「香港內訌」東方龍獅對理文，則於同日晚上8時上演。據AFC的賽程表，6場比賽皆並非於兩隊香港球隊在本地聯賽的主場舉行，而是選址「中立場」香港大球場，4支球隊將爭奪僅1個出線名額。

雖然賽程和地點已經公布，但比賽外的相關安排仍然未有定案，如外隊來港能否獲政府部門豁免隔離檢疫、外隊住宿，或是球場是否開放予球迷入場觀賽等，均是未知之數，還有待足總和政府的磋商結果。

「亞協盃」J組賽程表

日期 時間 賽事

5月14日 下午4時 臺南市FC 對 220體育會

5月14日 晚上8時 東方龍獅 對 理文

5月17日 下午4時 220體育會 對 東方龍獅

5月17日 晚上8時 理文 對 臺南市FC

5月20日 下午4時 220體育會 對 理文

5月20日 晚上8時 東方龍獅 對 臺南市FC

備註：賽事皆於香港大球場舉行