歐霸8強　阿仙奴同「斯拉」有相同數據

歐霸英超代表阿仙奴，今晚8強首回合主場硬撼布拉格斯拉維亞。「兵工廠」防守流到爆，自2月開始場場有失波，遇上「英倫煞星」布拉格斯拉維亞，唔敢輕舉妄動，而且佢哋喺歐霸淘汰賽初段例必保守，半場和不妨再追。（Now 644、有線661及601台周五凌晨3時直播）

阿仙奴今季時好時壞，難得伊美路維崛起，同布卡約沙卡及馬田奧迪加特擦出火花，季中打出一段連勝走勢，可惜前兩者先後受傷，連格列沙加、大衞雷斯同「拚命三郎」基蘭泰亞尼等主力都打柴，令「兵工廠」近期打回原形，近3仗不勝。奧巴美揚自從續咗份肥約後，無論踢中鋒定翼鋒都冇貨交，連續5場食白果，最弊係防守不時自爆，自2月開始各項賽事連續13仗都有失波，攻唔算銳守更不穩，日前聯賽主場淨吞利物浦3蛋，係佢哋今季英超第6次主場輸波，比起過去兩季主場敗仗加埋仲要多，今晚就算有地利，初段都未必敢壓前搶攻。

布拉格斯拉維亞擅穩守突擊

捷克班霸布拉格斯拉維亞絕非善男信女，今屆歐霸分組賽6戰4勝以次名出線，踏入淘汰賽更加剋住英倫球隊，先後踢走李斯特城及今季蘇超盟主格拉斯哥流浪，呢4仗只失1粒，有3仗開半場和，將穩守突擊打法發揮到極致。查實阿仙奴近4場歐霸淘汰賽亦有3次開半場和，同斯拉維亞同樣係近4場歐霸3次開半場和，大家嘅策略相近，預計今仗初段雙方都會小心翼翼，謀定而後動，半場和乃不二之選。

■法達斯維

阿仙奴近4場歐霸半場成績

和

75%

陣容

阿仙奴

1賓特尼奴

2比利連 16洛賀丁 6加比爾馬加希斯 17薛迪索拉斯

18湯馬士柏迪 8丹尼施巴路斯

19尼高拉斯比比 11馬田奧迪加特 12韋利安

14奧巴美揚

布拉格斯拉維亞

34華格拿

5阿歷山大巴亞 3賀尼斯 4西蒙迪里 18禾保利

25希路馬達 17普禾特

19奧斯卡杜利 7史坦斯奧 8奧利恩卡

12艾達拿施馬