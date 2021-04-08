歐霸8強　紅魔鬼征西打守勢波

歐聯過後今晚到歐霸8強開打，4場激戰同時爆發，重頭戲英超曼聯首回合作客西甲CF格蘭納達。兩軍同受傷兵困擾，未能排出最佳陣容應戰，相信首回合先求穩打穩紮，尤其CF格蘭納達主場踢歐霸好守得，加上曼聯今屆4場歐霸，3次開2球或以下，一於捧2.5球入球細。（Now 643、有線656及616周五凌晨3時直播）

CF格蘭納達可算係今屆歐霸一路奇兵，雖然喺西甲只位列中游，但喺歐霸就過關斬將，包括32強淘汰意甲勁旅拿玻里，唔可以睇少。佢哋今屆歐霸主場成績唔曳，連外圍賽獲4勝1和1負只失2球，防守硬淨。不過前中後三線都有主力受傷，路爾斯蘇亞雷斯、路爾斯米拿、明高斯昆拿及科基亞均缺陣，對教練迪亞高馬天尼斯排陣影響甚大。

曼聯亦唔好得幾多，安東尼馬迪爾踢太公波膝頭重創或要提早收咧，拉舒福特喺上場擊敗白禮頓一役拉傷亦告缺陣，中堅艾歷拜利則因確診新冠肺炎，踢完國際賽未能入境英國滯留喺非洲，前場及中堅位置人腳有限，相信領隊蘇斯克查都會吩咐球員小心為上，避重就輕。

紅魔歐霸4戰3開細盤

曼聯喺歐霸表現特佳，過去27場歐霸賽事只輸過2場，不過今季球季頻密，季尾博得太盡容易再有十字兵，佢哋今屆4場歐霸3次開2球或以下，預料今場作客情況下亦會小心翼翼，等次回合返主場先搏殺都未遲，2.5球嘅入球細係信心之選。

■渡邊年

曼聯今屆4場歐霸總入球統計

75%

2球或以下

CF格蘭納達

1雷爾施華

20捷西斯華利祖 6謝曼山齊士 22杜明高斯杜亞迪 16域陀迪亞斯

4干拿倫斯 21恩高靴里拉

24羅拔堅尼地 23佐治摩連拿 10佩亞達斯

9蘇爾達杜

曼聯

1迪基亞

29雲比沙卡 2域陀連迪路夫 5哈利馬古尼 23勞基梳爾

39麥湯米尼 17費特洛迪古斯

11格連活特 18般奴斯費南迪斯 6保羅普巴

7卡雲尼