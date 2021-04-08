亨特利慘敗無緣世錦賽　復出之旅僅1勝

復出再戰球壇的「桌球皇帝」亨特利，爭取今屆世錦賽入場券幻滅，他周三在世錦賽外圍賽次圈先贏一局後連輸六局，以1比6慘敗世界排名82的中國小將徐思，被篤出局，想再踏足克魯斯堡大劇院比賽要期望明年。

曾奪7屆世界冠軍的亨特利，退役9年後宣布再戰職場，獲得世界桌球巡迴賽（WST）發出兩年的外咭，今季僅於直布羅陀復出，首仗不敵沙比，跟住來到世錦賽外圍賽第一圈淘汰了老對手「白旋風」韋德，而次圈面對中國23歲新秀徐思，慘遭淘汰，復出之旅以1勝2負結束。

亨特利於第二場外圍賽次局一度領先53度，但打失了最後一個紅波，已無法反擊，繼而連輸六局，這位52歲的桌壇傳奇稱：「我本身有機會領先到2比0，但我把握唔好，還有很多仍要改進。我從來沒有在輸波下享受任何樂趣，我的技術要再準確，希望明年可以達到我的目標，踏進克魯斯堡。」今年度的世錦賽將於下周六（17日）起至5月3日在謝菲爾德的克魯斯堡劇院上演。

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