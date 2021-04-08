有碧咸咁靚仔 曼聯同「殺人王」之子簽約

曼聯宣布同2位17歲青年軍球員查理沙維治、伊巴爾簽職業球員合約，其中以查理沙維治最受矚目，因為佢係名將之後，爸爸係大名鼎鼎嘅「英超殺人王」沙維治。不過「查理仔」唔似咁老竇粗獷，而係生得青靚白淨，似碧咸咁靚仔，難怪被網民睇好可以成為新一代「萬人迷」。

身高1米82嘅查理沙維治喺17場英超U18聯賽射入2球及5次助攻，上月更加獲提升上U23級別，踢咗2場賽事，會方認為呢位威爾斯小將潛質優厚，決定向佢開出職業球員合約。

查理沙維治表示，以麥湯米尼為學習榜樣，希望好似呢位蘇格蘭國腳咁，由青年軍晉升成為曼聯一隊球員，出戰英超。

沙維治父子都係出身於曼聯青訓系統，但「老沙維治」從未為曼聯一隊上陣，佢球員生涯曾經效力過李斯特城、布力般流浪等球隊，曾經以89張黃牌，一度成為英超史上累積最多黃牌嘅球員。

查理沙維治同爸爸沙維治都係司職中場，但「查理仔」屬於組織型指揮官，踢法唔似老竇沙維治咁勇悍，就睇下佢將來可唔可以為曼聯一隊扳甲，彌補老竇嘅遺憾。