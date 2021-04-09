曼聯贏2球穩入歐霸4強　福仔平傳奇紀錄

歐霸盃奪冠大熱門曼聯，周五(9日)凌晨喺8強首回合作客2比0擊敗CF格蘭納達，次回合返主場晉級機會高唱入雲。曼聯今場一度老鼠拉龜，直到拉舒福特一次神來之筆，先至打破僅局，今場入波更令「福仔」追平卜比查爾頓、C朗拿度同朗尼3大傳奇嘅紀錄，認真威水！

拉舒福特今場負傷上陣，但仍然喺球隊無力破門嗰陣挺身而出，31分鐘域陀連迪路夫後場大腳踢前，原本喺中圈附近嘅拉舒福特突然加速，突破防線後一控一射都盡見功架。曼聯下半場有數次入球機會未能把握，去到完場前般奴費南迪斯博到12碼，佢自己親自操刀射成2比0，帶住2球優勢返主場踢次回合，應該非常穩陣。

今場入波係拉舒福特今季歐洲賽第8個入球(歐聯6球、歐霸2球)，係自2008年C朗拿度後曼聯第1個單季歐洲賽入8球球員，如果只係計英格蘭球員，更加要數到64/65球季嘅卜比查爾頓。另外，拉舒福特今季各項賽事累積20球，係自朗尼喺08/09同09/10球季後，曼聯第1個連續2季入波達20+大關球員。

曼聯領隊蘇斯克查賽後亦大讚拉舒福特：「第1個入球好精彩，拉舒福特嘅走位、控球同射門都係神奇，佢同般奴費南迪斯永遠都交到貨，自然係球隊最重要嘅球員。」