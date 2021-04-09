臨尾香！阿仙奴被逼和放虎歸山

今季只剩低歐霸盃一個目標嘅阿仙奴，周五(9日)凌晨8強首回合迎戰布拉格斯拉維亞表現令人失望，喺一眾攻擊球員連環失機下，雖然完場前入波，但補時階段仍然畀對手用角球攻勢追和，贏唔到之餘仲失咗關鍵嘅作客入球，意味次回合去捷克作客一定要入到波。

阿仙奴主場出擊表現毫無生氣，要去到25分鐘先有第1次正式埋門，「兵工廠」之後開始入局，但把握力差就成為致命打擊，布卡約沙卡單刀射斜，韋利安射罰球又中柱彈出，拿卡錫迪亦曾偷波後單刀笠射中楣彈出。阿仙奴尾後換入奧巴美揚同尼高拉斯比比，果然就喺完場前4分鐘由比比接應奧巴美揚妙傳乖巧射入。正當以為比比呢個入波會係「絕殺」，阿仙奴後防尾段又出事，喺角球攻勢混戰中被頂入，最終只能踢成1比1平手。

阿仙奴領隊阿迪達賽後不滿球隊演出：「當球隊製造咗咁多機會，你就一定要把握得到，我哋今場應該要入更多波，當球隊終於入到波，又控制唔到個場面，送畀對手一個角球同入波機會。」更加令人擔心嘅係，阿迪達指今場因傷缺陣嘅馬田奧迪加特將要休息多1至2場，次回合上陣成疑。