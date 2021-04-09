張敬樂馮嘉豪東奧前突退隊　打亂港隊部署

距離東京奧運開幕僅餘3個多月，突然傳出前亞洲冠軍張敬樂及師弟馮嘉豪，雙雙退出香港單車隊的消息，令東奧男子公路賽的人選增添變數。香港單車總會主席梁鴻德表示，會根據其他港隊主力的中國聯賽成績及內部測試結果，在6月前落實最終人選。

30歲的張敬樂曾為港隊創下多項歷史，包括在2016年伊豆亞錦賽包辦兩項公路賽冠軍，同年代表香港出戰里約奧運公路賽，並加盟世界一級職業車隊Orica-GreenEDGE。他其後專注場地賽發展，與梁峻榮組成「榮樂配」，在2018年雅加達亞運勇奪麥迪遜賽金牌，可惜經過大大小小的計分賽，兩人最終失落東京奧運場地賽資格。至於年僅23歲的馮嘉豪，曾在2016年及18年U23亞錦賽計時賽摘銀，亦是港隊獲得東奧公路賽入場券的功臣。

香港單車總會主席梁鴻德透露，馮嘉豪退隊的原因，是與總教練沈金康就訓練方向出現分歧：「覺得很可惜，因為嘉豪擁有優秀的爬坡能力，很適合東奧公路賽賽道。」張敬樂則未言明緣由：「阿樂有一定年紀，可能有自己考慮，想發展未來事業。」他續指，單車總會曾作出挽留，但兩人去意已決：「阿寶（黃金寶）曾在1992年退役，94年復出，取得無數佳績。如有機會，希望他們未來重返港隊。」

隨著兩人退隊，東奧公路賽的參賽人選增添變數。27歲的前世青記分賽冠軍梁峻榮成為大熱，上周與其一起參加中國聯賽，並收穫團體計時賽季軍的高肇蔚、劉允祐、吳森鐳、朱浚瑋及繆正賢亦是有力競爭者。梁鴻德表示，會根據他們的中國聯賽成績及內部測試結果，在6月前落實最終人選。

另外，場地單車國家盃香港站定於5月13日至16日假香港單車館舉行。惟英國站早前因疫情取消，梁鴻德坦言目前未知香港站命運，需待4月中政府回覆：「關鍵有三。首先，政府會否特許外國車手入境？入境後，是否需要隔離21日？如要隔離，相信現正備戰東奧的車手，未必會來港參賽。再者，就是政府會否接受我們提出的『隔離泡泡』安排。我們會提供專車接送車手往返機場、酒店及單車館，不讓他們與市民接觸，亦會進行最少2次的病毒測試。」梁鴻德對賽事如期舉行感到樂觀，並期望參考港超聯，開放觀眾入場。