海軍鬥水兵！富咸狼隊爭護級要搶分

今晚英超獨腳戲，富咸主場迎戰狼隊，兩隊都處於頹勢，富咸3連敗，深陷降班區，急需搶分護級，但礙於實力有限，想贏都有心冇力。至於狼隊狀態低迷，近5場未贏過，今場可以話係海軍鬥水兵「水鬥水」，雙方都欠缺取勝把握。加上以往碰頭入球數字亦偏少，兩軍近5次交鋒，總入球都係2球或以下，最好揀中位數2.5球嘅入球細。（Now 621周六凌晨3時直播）

富咸今季升上英超後，一直喺聯賽榜下游掙扎，明顯未夠班喺英超立足。呢支倫敦球隊現時排尾3，落後尾4紐卡素3分，兼踢多1場，護級形勢非常險峻。特別係領隊柏加只有兩年教波經驗，恐怕無力率領球隊走出困境，事實上，之前已經多次傳出會方可能解僱呢位40歲少帥，難免影響軍心。

盧卡文缺陣雪上加霜

富咸仲有一個死穴，就係入球能力低，16場聯賽主場只入9球，其中近10場聯賽主場有7場未能取得入球。前鋒盧卡文、中場卡亞尼受傷，進一步削弱球隊進攻力，尤其係盧卡文屬於陣中第2號射手，佢缺陣之下，令富咸鋒線雪上加霜。

另一邊廂，狼隊已經無復過去兩季之勇，近5場英超只有2和3負，跌至14位，幸好佢哋同降班區仲有一段距離，暫時唔需要煩惱護級問題。不過，亦因為狼隊欠缺搶分動力，唔好期望佢哋會有突出表現。更何況狼隊作客成績非常差，近10場聯賽作客僅有1勝，加上狼隊中場指揮官摩天奴養傷，組織攻勢能力下降，要擊敗富咸就更加困難。雙方都冇可取之處，寧願揀入球細。