龍舟世錦賽11月官塘上演　籲向外加強宣傳

受疫情影響，多項在香港舉行的大型體育活動被迫延期或取消，而「第15屆國際龍舟聯合會世界龍舟錦標賽」將於今年11月1至7日假官塘海濱上演，大會強調必定以參賽者健康及安全放在首位，但同時期望政府可以加強對外宣傳，讓更多隊伍可以來港爭逐。

中國香港龍舟總會主席鍾志樂指出，總會目前定期與政府各部門開會，為賽事作準備。他說:「每屆世界錦標賽都有30多個國家、地區，近3500名選手參賽，不過，目前許多國家、地區對香港的疫情都不了解，希望政府可以加強在海外的宣傳，讓各地代表隊更有信心來港參賽，特別香港多個大型體育賽事，好像國際七人欖球賽、馬拉松等等都改至下半年進行，這些宣傳對香港舉辦大型體育活動將有很大的幫助，同時也有望可以刺激經濟。」

為期5天的賽事，比賽分設標準龍與小龍艇種，標準龍與小龍各設有公開組、女子組、混合組、 O40、050及 O60組別。其中標準龍的比賽賽程為200米、500米、1000米、2000米；小龍的比賽賽程為200米、500米、2000米。上屆世錦賽於泰國芭堤雅舉行，獲30個國家和地區的3400多名運動員參賽，香港隊共獲得1金4銅的佳績。

此外，為了讓比賽在一個安全的環境下進行，大會獲得防疫消毒產品GERMAGIC全力支持，為比賽場地、參賽的龍舟及港隊的20隻訓練艇，噴上長效抗病毒塗層，以提供一個安全環境進行世錦賽，而在比賽流程及運動員檢錄等工作都會有特別安排，以減少社交接觸。