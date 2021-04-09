港超聯　冠忠南區蓄銳迎擊愉園

本周末「中銀人壽香港超級聯賽」繼續好戲連場，今午先有冠忠南區於香港仔運動場出擊，迎戰愉園到訪。復賽後一勝難求的南區，極希望藉地利擺脫頹勢。「快活谷」剛於「菁英盃」決賽飲恨，士氣卻未受影響，今仗肯定搏盡務求一吐烏氣。（周六下午3時開賽）

冠忠南區上仗重返香港仔運動場面對天水圍飛馬，在兩度領先的情況下，最終以2比3不敵對手，復賽後8場不勝，主教練列文承認球隊表現未如理想：「踢波有時就係咁殘酷，好多場比賽中就算我哋形勢佔優，但最後都係唔夠好，呢樣係我哋需要面對嘅現實。」

夏志明「肥彭」重拾射門鞋

兩位主力前鋒夏志明及史提芬彭利拿上仗重拾射門靴，攻入各自復賽後的首個入球，列文表示兩人一直努力在做埋門訓練，並對鋒線孖寶「修成正果」感到高興，直言球隊進攻能力問題不大，惟在判斷比賽形勢方面，球隊需要做得更好。中場主力柏度賽前受腳傷困擾，但列文透露此子應可趕及在周末待命。

剛於「菁英盃」決賽落敗的愉園，主教練鮑家耀表示隊內士氣，並未受太大影響，反而他更擔心球員體能的恢復情況 ：「踢咗2場硬仗，有啲球員已經有疲態，禮拜六仲要踢下就，天氣隨時會好熱，對我哋有好大影響，相反南區就以逸待勞，依場波唔會易踢。」

艾迪比帝5黃停賽

接下來對冠忠南區，為球隊一周三賽的最後一場，「鮑Sir」承認踢法上或有所轉變，希望球員盡量拖慢節奏，減少上半場的體力消耗，以免影響耐力。他又指對方始終是同級對手，球隊並不希望落敗，會先以1分為目標。「快活谷」今仗只有外援艾迪比帝，因領取5面黃牌需要停賽，至於曾至孝亦已復操，處子上陣指日可待。