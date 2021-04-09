西媒：施丹教皇馬身心俱疲　想返祖記

西班牙國家打吡前夕，西班牙《Telemadrid》突然爆料，皇家馬德里教練施丹正考慮今季結束後辭職，原因係教皇馬太辛苦，令佢頂唔順。

報道指，施丹近日感到身心俱疲，執教皇馬已成為佢嘅精神負擔，例如今年初皇馬接連敗陣，西班牙盃出局後，當時就有消息傳出施丹即將被炒，甚至有民意調查指出，73%球迷認為施丹將會離隊。

球季流流長，一場半場失利很平常，但火頭總是燒向施丹，雖然皇馬近期表現回穩，不過一旦在國家打吡輸波，又或歐聯失利，施丹又會成為眾矢之的。

施丹於2018年為皇馬完成歐聯3連冠後辭職，但不足一季又重返帥位，其合約至2022年6月，不過施丹好大可能放棄最後一年合約，主動離隊，43%球迷希望由皇馬另一名宿「金童」魯爾接掌帥印。

至於施丹下一站目的地未定，但好大可能會重返祖雲達斯，祖記今季衞冕失敗，主帥派路得罪老闆勢必被炒，施丹亦曾表示意大利及祖記永遠在心中，如果佢來季執教祖記，將有機會與C朗再續師徒緣。