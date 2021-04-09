香港隊再添喜訊！洛雅怡獲奧運帆船賽資格

香港帆船運動總會周五(9日)宣布，年僅20歲本地出身的香港帆船女子選手洛雅怡（Stephanie Norton），近日於2021年穆薩納公開錦標賽中，成功為香港於奧運帆船項目中爭取一席參賽資格。

洛雅怡所參加項目為雷射輻射型帆船賽，她在穆薩納公開錦標賽中獲得季軍，冠軍為荷蘭選手，亞軍為印度選手，洛雅怡以賽事中第2名亞洲帆船選手身份，獲得奧運入場券。亦係1996年阿特蘭大奧運之後，港隊再獲帆船項目資格。

在今次賽事，香港隊49人型帆船代表隊隊員Akira Sakai、Russel Aylsworth及香港49人FX型帆船代表隊的高文莉（Molly Highfield）、蔡穎姿選手也分別在所屬比賽項目中奪得銀牌佳績。

香港帆船運動總會特別表揚香港帆船代表隊總教練Jamie Boag、雙人帆船教練Rory Godman及單人帆船教練Ben Koppelaar等人的功勞，創造出今次好成績。他們克服了長時間的不確定性，於2020年多個月內都沒法進行本地或外地訓練。而原定2月進行的亞洲帆船錦標賽更被迫取消，情況教人氣餒，幸好運動員全都能迅速調整心態，良好應對，在其後更順利於中東完成數月的特訓。

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