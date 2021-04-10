曼聯爭奪荷蘭新星　佢係「升級版普巴」

荷蘭媒體《SoccerNews》爆料，指曼聯加入爭奪阿積士中場賴恩格雲貝治，希望今夏簽入呢位18歲荷蘭新星。利物浦同車路士早前亦睇中賴恩格雲貝治，令佢成為轉會市場炙手可熱人物。呢位集力量及技術於一身嘅小將，被譽為「升級版普巴」，屬於球壇新一代「潛力股」。

據悉，賴恩格雲貝治今季表現大爆發之後，引起曼聯關注，並有意繼上年夏天向阿積士收購雲迪碧克之後，今夏再同呢支荷甲勁旅交易，買埋賴恩格雲貝治，將佢打造成球隊未來骨幹人物。有傳阿積士將賴恩格雲貝治標價為2,600萬鎊，對紅魔鬼而言只屬小數目。

不過，另外2支英超勁旅利物浦同車路士都睇中賴恩格雲貝治，紅軍希望簽入呢位新星，取代好可能離隊嘅荷蘭國腳韋拿杜姆。至於車路士亦有意用賴恩格雲貝治接替尼高路簡迪，車仔上年簽入阿積士翼鋒薛耶治，佢表現對辦，加強收購賴恩格雲貝治嘅信心。

出身於阿積士青年軍嘅賴恩格雲貝治早於2018年9月已經為阿積士一隊上陣，當年以16歲零130日，成為球隊史上最年輕上陣球員，打破施多夫嘅紀錄。

身高1米90嘅賴恩格雲貝治被指有荷蘭名宿列卡特嘅強壯身驅，亦有法國球星保羅普巴嘅足球視野，因而有「升級版普巴」之稱。

賴恩格雲貝治至今為阿積士上陣51場，射入8球，上個月更首次為荷蘭國家隊披甲，登入豪門只係時間問題，大家拭目以待，睇下到時邊支勁旅簽到佢。