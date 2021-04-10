水晶宮VS車路士　曹軍強勢反彈

波記，再來個海鮮餐，上次歐霸盃過關中晒，今晚去邊度威先？今晚繼續出擊，最好心水係車路士，佢哋上場聯賽畀西布朗大炒5比2，歐聯即刻贏番波，冇事喇。

車路士今晚作客水晶宮，水晶宮對親倫敦球會都輸大大鑊，首循環對車仔同之前對熱刺都大敗，呢場捧車路士上盤啦。

另一關我揀德甲，雲達不來梅對RB萊比錫，不來梅周中踢德國盃，球員體力輸蝕，萊比錫上場聯賽輸畀拜仁慕尼黑，今場博反彈，佢哋近4次作客全勝，讓1球、球半照捧上盤。

過關2x1

(六)26 雲達不來梅 對 RB萊比錫 上盤(-1/-1.5)

(六)65 水晶宮 對 車路士 上盤(-1)

賠率：3.61倍

直播表

周六1:00pm 日乙 甲府風林 Vs 北九州向日葵

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周六3:05pm 澳職 FC悉尼 Vs 墨爾本城

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周六5:10pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 西悉尼流浪者

無綫85台

周六7:30pm 英超 曼城 Vs 列斯聯

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周六8:00pm 西甲 基達菲 Vs 卡迪斯

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周六9:00pm 意甲 史柏斯亞 Vs 克羅托內

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周六10:00pm 英超 利物浦 Vs 阿士東維拉

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周六10:15pm 西甲 畢爾包 Vs 艾拉維斯

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周日0:00am 意甲 帕爾馬 Vs AC米蘭

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周日0:30am 英超 水晶宮 Vs 車路士

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周日0:30am 西甲 伊巴 Vs 利雲特

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周日2:45am 意甲 烏甸尼斯 Vs 拖連奴

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周日3:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 巴塞隆拿

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