英超早場　等睇哥迪奧拿表演輪換魔法

今晚英超早場由榜首曼城主場鬥列斯聯。曼城為留力應付下周中嘅歐聯生死戰，今仗勢必進行大輪換，不過「藍月亮」副選一樣極具戰鬥力，絕對唔會輕易放軟手腳；列斯聯作客踢法大無畏，而且上半場特別多波入，近10場聯賽作客有8次半場開2球或以上，今場冇心理包袱隨時同曼城鬥攻，建議捧1.5球半場大。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

曼城周中歐聯8強首回合以2比1險勝多蒙特，不過由於失掉1個作客入球，加上次回合需作客出戰，爭入4強仍未可以安寢。「藍月亮」目前於英超領先2哥曼聯14分，手執半隻冠軍盃耳，有理由相信主帥哥迪奧拿今仗會讓部分主力休息，由上場歐聯冇份落場嘅阿古路、史達寧、費倫托利斯、費蘭甸奴及拿樸迪等孭飛，戰鬥力依然強勁，而且阿古路早前正式宣布季尾離隊，可以預期佢喺餘下球季都會搏到盡，務求為曼城球迷及自己留下美好回憶。

列斯聯近2場聯賽連贏富咸及錫菲聯，現以30戰得42分排第11位，已超過傳統40分嘅安全線，基本上可宣布護級成功。列斯聯踢法向來有前冇後，而且佢哋作客經常一開波就搶攻，一旦遇上實力較強嘅前列球隊失波自然多，例如佢哋今季聯賽作客其餘5支Big 6，單計上半場已失13球，5次上半場全開2球或以上，遇上全英超火力最強嘅曼城相信唔會例外，捧1.5球半場大最好路。

●渡邊年

列斯聯近10場聯賽作客上半場總入球統計

80%

2球或以上