傑出運動員選舉　李慧詩第6度當選星中之星

「2019年度香港傑出運動員選舉」頒獎禮今日（10日）在西九龍文化區舉行。「牛下女車神」李慧詩挾著世錦賽「雙料冠軍」的勢頭，第6度當選星中之星。33歲的Sarah形容自己是「老薑」：「薑愈老愈辣，年輕人有時間追夢，但我們也有堅持。我們可以做得更好。」

頒獎禮原定去年3月舉行，但受疫情影響幾度延期，等足一年，一眾運動員總算可以驗收成績表。從會展移師西九，依舊衣香鬢影，港協暨奧委會特意使用延展實境（XR）技術拍攝頒獎過程，務求以一個嶄新的形式公佈結果。

星中之星的獎項，李慧詩和吳安儀鬥足8年，今屆還有2019年重劍年終「一姐」江旻憓加入戰圈。但就像Sarah說的，「薑愈老愈辣」，她憑著前年「贏到開巷」的成績，包括在世錦賽勇奪兩件彩虹戰衣，繼2012、13、14、16及18年後，第6度贏得本地體壇的終極殊榮。「8傑」競爭同樣激烈，除了上述3位，還有勇奪兩站世界盃冠軍的「跳馬王子」石偉雄、連達兩項東奧A標的「混血女飛魚」何詩蓓、空手道的劉慕裳、武術的劉徐徐及輪椅羽毛球的陳浩源當選。至於今屆新增的香港最具特出表現獎，則由江旻憓奪得。

第6度榮膺星中之星的Sarah，形容自己是「老薑」，愈老愈辣，愈有味道：「我們可能比年輕人少點體力、時間，但我們有的是能耐。我們的額頭可能多了皺紋，但每條皺紋，都代表我們更老練了，其實不需要介意。年輕人有時間追夢，我們也有我們的堅持，可以做得更好。」

前年兩度登上世界「一姐」寶座的江旻憓，拿著兩座獎盃，成為另一個大贏家。她感謝教練Tavi（Octavian Petru Zidaru）、隊友和體院團隊的支持：「他們付出得比我多，但每次站出來的都是我。」提到女重隊早前鎖定奧運團體資格，讓Vivian的奧運旅途不再孤單，她難掩興奮神色：「我特別為Tavi感到驕傲。雖然他年紀不小了，很害怕疫情，但這年一直留在體院，想方設法提升我們的技術。」

而繼2017年後，再度躋身「8傑」的何詩蓓，就表示2019年非常難忘：「疫情剛剛爆發時，我在美國，因泳池關閉無法訓練。雖然氣溫跌到12、13度，很冷，但我依然堅持到家附近的河游泳，為了游泳我會不惜一切，希望奧運會有收穫。」近日，戰勝白血病的日本泳手池江璃花子成功取得奧運資格，Siobhan直言感動，並會以此作為繼續前進的推動力。

獲獎名單

香港傑出運動員：吳安儀（桌球）、李慧詩（單車）、江旻憓（劍擊）、石偉雄（體操）、劉慕裳（空手道）、陳浩源（輪椅羽毛球）、何詩蓓（游泳）、劉徐徐（武術）

星中之星：李慧詩（單車）

香港傑出青少年運動員：卡比多羅比（卓球）、李思穎（單車）、陳睿琳（智障游泳）、何南慧（游泳）、麥卓穎（滑浪風帆）、陳善鈺（壁球）

香港最佳運動隊伍：香港男子七人欖球隊

香港最佳運動組合：鄧俊文／謝影雪（羽毛球混雙）、香港男子花劍隊、黃鎮廷／杜凱琹（乒乓球混雙）

香港最具潛質運動員：俞雅欣（田徑）、李卓耀（羽毛球）、繆正賢（單車）、何宛淇（硬地滾球）、何迪琳（劍擊）

香港最具特出表現獎：江旻憓（劍擊）