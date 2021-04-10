利物浦VS維拉　會唔會又整場7比2？

今晚英超連場好戲碼，其中利物浦將於主場迎戰阿士東維拉，利物浦喺周中歐聯8強首回合作客1比3不敵皇馬，防線鬆散成為致命傷，存在隱憂。不過「紅軍」鋒線力量仍然充足，特別係迪亞高祖達狀態大勇，相信有力攻破維拉大門。考慮到利物浦近8次對阿士東維拉，有7次總入球達3球或以上，首選中位數2.5球嘅入球大。(Now 621周六晚10時直播)

利物浦近期表現回勇，早前一度取得3連勝，但上場歐聯對皇馬又打回原形，上半場已經失2球，其中2位後衞阿歷山大阿諾特、尼達利菲臘斯要為失波，負上好大責任。事實上，利物浦今季一直受到防線傷兵問題困擾，相信短期之內都難以改善防守弱嘅老毛病。

不過，利物浦攻力仍然有保證，迪亞高祖達傷愈復出之後，愈戰愈勇，繼喺世界盃外圍賽為葡萄牙上陣2場射入3球之後，返到英超對阿仙奴又梅開二度，各項賽事近5次上陣，射入6球。加上穆罕默德沙拿近4場比賽有3球進帳，利物浦要撕開維拉防線，應該唔成問題。同埋利物浦現時落後第4位韋斯咸3分，為爭入前4位參加下屆歐聯，必定主攻求勝。

另一邊廂，阿士東維拉攻力亦不俗，今季15場聯賽作客有12場可以取得入球，包括大勝阿仙奴3比0，以及擊敗李斯特城。同埋唔好忘記，維拉喺季初英超首循環曾經爆大冷以7比2狂勝利物浦，亦有助提升今場爭勝信心，無懼同利物浦大駁火，有利開出入球大。

兩隊近8次對賽總入球統計

7次3球或以上 87.5%

利物浦

1艾利臣比加

66阿歷山大阿諾特 3法賓奴泰華利斯 19奧辛卡巴克 26安德魯羅拔臣

7占士米拿 6堤亞高艾簡達拿 5韋拿杜姆

11穆罕默德沙拿 20迪亞高祖達 10沙迪奧文尼

阿士東維拉

26達米安馬天尼斯

2馬迪卡殊 4安斯干沙 5泰朗明斯 18馬特泰基特

6杜格拉斯雷斯 7約翰麥甘尼 25辛臣

15貝特蘭查奧爾 11奧尼屈堅斯 21安華艾加斯