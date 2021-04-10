Sarah自認「老薑」　但未言退

李慧詩（Sarah）今日（10日）在「2019年度香港傑出運動員選舉」，繼2012、13、14、16及18年後，第6度奪得終極殊榮星中之星。從當年20歲出頭、初露鋒芒的小女生，變成33歲、街知巷聞的「女車神」。在很多人眼裏，Sarah是單車隊資歷最深的成員，她也形容自己是「老薑」，但成長是必經階段，誰說一定不好呢？

「去年，我聽到單車總會主席（梁鴻德）對記者說：『奧運延期一年，李慧詩會老一歲，必須制定更謹慎的訓練計劃，才能保持水準。』當刻我覺得有點搞笑，每個人都會老一歲，為什麼特別提我呢？」Sarah說。被問過無數次「何時退役」，她坦言確實有過這個念頭，但年長，並不代表你已經不行了：「我們可能比年輕人少點體力、時間，但我們有的是能耐。我們的額頭可能多了皺紋，但每條皺紋，都代表我們更老練了，其實不需要介意。年輕人有時間追夢，我們也有我們的堅持，可以做得更好。」

許多運動員退役後，都會成為教練，她特別提到自己在短距離組別（短組）兼任教練的感受：「看著一班運動員，就好像看見曾經的自己，從小女孩初初接觸體育，踩單車，再結婚生子。」說到這裏，Sarah突然哽咽：「很記得有運動員跟我說：『Sarah，我很累，不想踩了，我條腰真的很痛。』每次我都笑笑口說沒事的，但其實我心裏很明白，因為這17年我就是這樣過的。很多時候，我們遇到困難、傷患就想放棄，但我想說，傷患是一個平台，我們可以在這個平台重新起飛。」

適逢張敬樂和馮嘉豪近日雙雙退出單車隊，她直言可惜：「嘉豪是一個傑出的運動員，奧運公路賽資格也是靠他拿回來的。我曾經想過勸他，但就像當初馬詠茹退隊一樣，我會尊重他們的決定，也希望留低的年輕人珍惜公路賽名額。」

說起奧運，Sarah即將出戰爭先賽和競輪賽，至於這是否最後一次踏足奧運舞台，她回答：「奧運不是最後一個比賽，因為稍後還有全運。但我會考慮慢慢退下來，參加少點比賽，希望年輕運動員快點接軌。」畢竟對現階段的她來說，最關心的，已不是更多的個人榮耀：「希望整支單車隊一起強壯，而非只有李慧詩一個人。」