未來體記體驗周身刀　入馬場波地模擬採訪

為了讓一班「未來體育記者接班人」得到實戰經驗，第8屆「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」第二日課堂，決定走入沙田馬場，利用新舖設的「馬場波地」進行模擬採訪，並要在指定時間內完成製作短片、寫稿及影相工作，親身體驗到真正記者「周身刀」、「一腳踢」艱辛！

在導師郭子龍指導下，40位學生最終都能完成使命，而從中亦了解到要進行拍攝工作，最重要是事前的準備功夫，從構思主題、畫面構圖、敍事方法等都要講究，絕不能「空窗」上陣，可說是獲益良多。

除了實戰磨練之外，計劃創辦人李德能更「打人情牌」，邀請到香港體育學院社區關係及市務總監李忠民作講解，這位前亞運劍擊獎牌得主、退役後轉戰到體育評述行業的「萬事通」，直言同學們要重視運動員與記者間的「關係」，而這「關係」是建基於記者的專業，只要記者做到專業，自然便可與運動員建立良好關係，成為成功的記者。李忠民更鼓勵學生們要多發問，即使運動員在賽事中落敗也不要怕問得尷尬，因為作為運動員早已了解在一場比賽中，勝利者只得一個，即使落敗也要懂得承受，從而去更加完善自己。