港超聯　合演入球騷！冠忠南區激和愉園

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（10日）於香港仔運動場上演入球大戰，愉園在先失兩球之下，下半場一度連追三球，但主隊冠忠南區臨完場前靠今場梅開二度的夏志明，攻入扳平壓哨球，最終兩隊以3比3打成平手，各得一分。

賽前8場不勝的冠忠南區，今仗主場出擊肯定希望擺脫頹勢，13分鐘就率先食「詐胡」，佐佐木周右路開出角球，皮球受夏志明門前干擾下成功入網，但球證判越位在先入球無效。「快活谷」隨後耐心組織攻勢，21分鐘羅拔奧度接應查理史葛傳球，帶橫就起腳高出。35分鐘，比圖剛過半場球不着地「窩利」抽射，但未能威脅謝家榮。2分鐘後，主場終於打破僵局，陳凱柏左路落底傳中，埋伏禁區的史提芬彭利拿第一時間撞射得手，繼上仗之後再有斬獲，為冠忠南區取得1比0領先優勢。44分鐘，米基爾中路入楔，接應傳中射門，被謝德謙一抱入懷。冠忠南區半場以1球領先。

換邊後，冠忠南區先聲奪人，46分鐘陳凱柏左路再交出恰到好處的傳中，夏志明第一時間抽入，為主隊擴大領先優勢至2比0。但愉園未有輕易放棄，僅僅4分鐘後，羅拔奧度接應米基爾直傳傳送，殺入禁區推過謝德謙射入，為「快活谷」追成1比2。55分鐘，查理史葛禁區外起腳射入靚絕遠射，愉園5分鐘內連追兩球扳平比數。「快活谷」得勢不饒人，69分鐘，下半場後備入替的朱偉鈞，接應張俊軒右路傳中頂入，幫助球隊反超比分。78分鐘，愉園更有機會擴大領先，林衍廷禁區內被南區守將踢跌，球證直指12碼，可惜米基爾操刀被謝德謙神勇撲出。正當冠忠南區以為三分落空之時，「子彈」夏志明臨完場前補時階段挺身而出，禁區內一輪混戰之下篤入，最後時刻為主隊扳平，最終兩隊以3比3握手言和。

今場曾領先兩球的冠忠南區，本以為可以輕鬆帶走三分，卻被愉園一度反勝，到最後時刻才逼和對手，今場撲出米基爾12碼的正選門將謝德謙，賽後形容比賽過程猶如坐過山車：「我哋自己如果做得好啲，應該要攞三分，我哋有太多嘢要去改善；我覺得呢一分係士氣分。」繼上仗對天水圍飛馬一役，冠忠南區今仗再出現先領先情況下，被對手反超比數的情況，結果復賽後遭遇9場不勝，謝德謙坦言以球隊人腳實力，本應取的更佳成績：「無可否認我哋係有責任，係要做好點樣喺領先底下去維持勝局，我哋好多球員都係有經驗嘅；我覺得係有進步，奈何贏唔到波，嚟緊比賽希望愈來愈好。」今仗踢滿全場的冠忠南區主教練列文，則認為球隊不服輸精神，以及交手兩球助攻的陳凱柏等球員的出色表現，都屬正面收穫，但承認球員需要從錯誤中吸取教訓。

今場「快活谷」在先落後2球情況，一度反超比數，比賽戰情峰迴路轉，賽後愉園主教練鮑家耀，認為今場成功激發到球員的鬥志，但不忘檢討球隊未能全取三分的原因：「去到後尾反勝埋，但我哋又出現番老毛病，領先緊嘅情況下最後被追和。」他表示預計到對手會空群而出爭取入球，但認為球員的場上反應有待改善：「我哋解圍時好唔冷靜，踢極都踢唔走嗰波，好容易喺危險區域畀對手進攻，希望第日唔好再有呢啲情況出現。」