皇馬VS巴塞　分分鐘和波攬炒

今晚西甲爆發國家打吡，皇家馬德里主場火併巴塞隆拿。隨着榜首馬德里體育會接連失分，兩大班霸齊齊重燃爭標希望；皇馬剛於歐聯激戰利物浦，下周中又要應付8強次回合，體力上較吃虧，不過巴塞上場絕殺華拉度列贏得驚險，加上首循環曾主場慘負皇馬1比3，今次作客料會踢得更緊謹；雙方近5次交鋒有4次半場未分勝負，今場首選半場和。（Now 632及611周日凌晨3時直播）

今季西甲爭標形勢峰迴路轉，馬體會踢完19輪聯賽後得50分，一度領先巴塞及皇馬10分兼少踢1場，點知之後馬體會表現突然大跌Watt，10場聯賽只得4勝4和2負，相反皇馬9場聯賽攞到7勝2和，巴塞成績仲誇張，踏入2021年後14場聯賽13勝1和，依家3隊之間只差3分，鬥得難分難解，今場邊隊輸波隨時打擊士氣。

爭標關鍵踢得更謹慎

皇馬今季聯賽兩鬥馬體會取得1勝1和，首循環亦作客贏過巴塞，所以皇馬今場保持不敗的話，如果日後要計對賽便可佔上風，不過皇馬係今屆歐聯8強中唯一西甲生還者，經過周中首回合贏利物浦3比1，下周又要作客晏菲路踢次回合，體力上肯定比每周一賽嘅巴塞輸蝕，加上隊長沙治奧拉莫斯繼續養傷，早前確診嘅華拉尼仍需接受隔離，失去兩大中堅嘅皇馬防線，肯定會踢得額外小心。

巴塞目前落後馬體會1分，今場贏波便可暫時過吓1哥癮，不過佢哋上場面對下游分子華拉度列，要苦戰至補時才憑奧士文尼迪比利絕殺險勝，進攻發揮似有回落迹象，今次對手實力更強，想搶先機更加唔容易。睇番兩軍近5次交手各贏2次，其餘1次打和，除巴塞喺2018/19球季次循環作客小勝皇馬1比0，其餘4次全開半場和，名副其實五五波，既然兩軍近況都咁弗，轉敲半場和更好路。

兩軍近5次交手半場成績

80%

半場和

●笛子波童

陣容圖

皇家馬德里(左至右)

1泰拔高圖爾斯

23費蘭特文迪 6拿祖費南迪斯 3艾達米列達奧 17盧卡斯華斯基斯

8卻奧斯 14卡斯米路 10莫迪歷

20雲尼斯奧斯祖利亞 9賓施馬 11馬高阿辛斯奧

巴塞隆拿(右至左)

1達史特根

28奧斯卡文古沙 21法蘭基迪莊 15基文迪朗格勒

2達斯 5布斯基斯 16柏迪 18佐迪艾巴

10美斯 11奧士文尼迪比利 7基沙文