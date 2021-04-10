港超聯　傑志強陣撲擊晉峰

【傑志按次收費直播】

「中銀人壽香港超級聯賽」次循環進入直路階段，周日(11日)共上演關乎爭標命運的激戰。頭場傑志下午3時於主場旺角大球場撲擊晉峰，力爭勝利鞏固榜首優勢！（on.cc東網周日下午3時起直播）

傑志保優勢 猛炸晉峰

聯賽不敗之師傑志錄得3連勝，暫領先次席東方龍獅4分，衞冕形勢不容，惟球隊總教練朱志光坦言「唔敢講冠軍住」，認為各隊均有失分空間。「藍鳥」上月底首循環曾以3比0輕取晉峰，惟「朱Sir」強調晉峰是支善用皮球且甚具活力的球隊，絕對不易對付。

何振廷獲重用踢得舒服

傑志除正休養的蘇沙外並無傷兵，艾力士和謝家強亦可隨時候命。「朱Sir」指前者早前一直維持訓練，狀態不成問題，但需重拾港超節奏。另外球會宣布與彭林林和陸建鳴達成解約協議，二人已離隊。季初外借回收的何振廷近3仗均打正選，這名傑志青訓產品認為自己表現尚可：「做到教練叫我做嘅嘢，但有時喺後場攞波及轉身嘅決定可以再好啲。」他又謂今季為母會出任的位置比去年在大埔更前，但他表示自小在傑志皆是踢攻中，故現在感「踢得舒服」。

晉峰上仗5球不敵東方龍獅，遭遇兩連敗，賽後總教練何信賢直指後備球員心理質素及對抗性需要加強。球隊今仗續有主力費利浦薩及佐敦布朗缺陣，短期內再鬥傑志，「何Sir」直言「惡啃」，只求拎到1分。前鋒何思哲今季尚未開齋，他自稱落場時仍會緊張。球隊近兩仗皆未有入波，「阿哲」承認自己有一定責任：「落到場有啲決定可以做好啲同快啲，有機會就盡量起腳，唔好諗咁多。」

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