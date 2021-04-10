港超聯　理文保希望惡鬥天水圍飛馬

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

周日(11日)港超尾場由理文迎戰天水圍飛馬。理文上仗不敵傑志，為免被拋離今場不容再失，惟球隊正受傷兵困擾，金承龍及荷西安祖等上陣成疑，主教練陳曉明希望情況盡快好轉，好消息是中場顏樂楓已復操，有望重返大軍名單。（on.cc東網周日下午5時30分直播）

「曉明Sir」感謝球迷不忘初心

上仗吸引1,872名觀眾入場，打破今季將軍澳運動場的紀錄，「曉明Sir」不忘感謝球迷，他樂見近日網上有不少支持球隊的留言：「球隊成績或有起伏，但希望大家明白我哋想搞好港足嘅初心；成績係重要嘅因素，但方向都要正確。」理文今季3對飛馬保持全勝，該3仗皆有披甲的黃俊皓直言對飛馬愈來愈難踢：「開頭佢哋冇參加復賽狀態差啲，但飛馬外援質素高，絕對唔易踢。」

天水圍飛馬上仗兩度落後下反勝冠忠南區，主教練郭嘉諾指賽果展示球員的爭勝心。雖然今季3鬥理文全部見負，但他認為上循環對壘雙方踢成均勢，今次作客草地質素佳的將軍澳場，球隊不見得「蝕底」，反而有利發揮。飛馬暫以13分領先理文1分，今仗將影響前列排名，「嘉諾Sir」表示：「如果爭到亞洲賽席位會係超額完成，呢個都係我哋目標。」

刑滿復出的謝朗軒今季較常踢翼鋒，他對重回年少時慣常出任的位置感高興，並重拾進攻的感覺。「謝朗」過往曾外借到理文，對該隊有一定認識：「佢哋外援質素高，所以大家要互相補位，聯防做得一致，同埋要留意佢哋成日趁對手唔為意快開罰球。」

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：