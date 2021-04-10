列斯聯2腳中龍入2粒　藍月輸波堅肉酸

周六晚（10日）英超頭場，「1哥」曼城為歐聯特登大輪換，正選收起根度簡等主力立即出事，打多個兼撳住嚟砌之下，爆冷喺主場以1:2輸畀列斯聯，各項賽事6連勝斷纜，列斯聯全場2次中龍埋門全部命中，效率奇高，全場29次攻門嘅「藍月亮」咁樣輸波，認真失威。

由於英國菲臘親王於周五逝世，今仗兩軍球員除咗臂纏黑紗外，賽前亦進行默哀儀式，嚟緊周中歐聯8強要作客多蒙特嘅曼城，正選收起奇雲迪布尼、根度簡、魯賓戴亞斯等主力，不過史達寧頻頻失機，尤其係接應費蘭甸奴橫傳撞射斜出最嘥料。42分鐘列斯聯終於等到機會，祖奧簡斯路走甩咗希達哥斯達，後者傳入中間，班福特再立即橫傳，畀史超活達拉斯撞射中內柱彈入，意外地先開紀錄，可惜冇耐中堅李安谷巴侵犯加比爾捷西斯被逐，被迫以寡敵眾。

易邊後曼城換入根度簡加強攻力，呢位德國國腳嘅遠射僅僅高出，其後費蘭甸奴同祖奧簡斯路嘅冷箭，又過唔到列斯聯門神梅斯利亞，去到74分鐘，貝拿度施華妙傳費倫托利斯快射得手，追成1比1。末段列斯聯翼鋒拉芬夏比洛尼單刀，好彩曼城門將艾達臣摩拉斯及時閂出，但過到初一都過唔到十五，補時階段輪到史超活達拉斯單刀搞掂，最終爆冷贏2:1。

曼城同時公布2019-20年度財政報告，其中人工支出方面高達3.51億鎊(37.4億港元)，比上個財政年度增長11%，隨住疫情來襲下曼聯、阿仙奴、熱刺等球隊主動降薪，唔單止令曼城喺人工排行榜位居英超第1，呢個數字更創造英超史上新高，甚至比1.81億鎊(19.3億港元)嘅熱刺多出近1倍，果然有米。