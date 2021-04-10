林柏特被炒後首次受訪：我冇怨過阿布

林柏特今年1月被車路士免除領隊職務，事隔3個月，呢位車路士功勳球員首次接受訪問，畀佢講講心底話。林伯表示永遠感激同深愛車路士，對老闆阿布拉莫域並無怨恨，仲話近期收到好多邀請，等待時機成熟東山復出。

車路士前季捧走歐霸盃後未有留用沙利，反而從打比郡邀請林柏特回巢執教，球員時代林柏特效力車路士13年，亦係隊史最佳射手，但擔任主帥卻只有短短18個月，因成績未達預期被辭退，他表示：「無論你認為自己有幾叻，喺任何情況下，你都有可能被炒魷，我好感激車路士畀我執教機會，呢段時光極之美好。」

林柏特坦言，今次執教經歷，最遺憾係疫情來襲，很多比賽只能閉門比賽，令佢好掛住車路士嘅球迷：「由賽事重開到我離隊，都冇球迷，我好掛住佢哋，我知道球迷對球員有幾重要，亦好清楚球迷對比賽嘅影響，希望可以再見到球迷重新入場。」

被炒後，林柏特暫時無業，留家陪伴親人，佢話：「呢段時間其實都收到邀請，但都唔適合我，我一直關心球圈情況，正尋求時機重新執教，因為我好享受領軍嘅感覺。」