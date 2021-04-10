主場反彈！利物浦補時絕殺維拉

利物浦主場止血！周六晚英超賽事，利物浦主場以2比1反勝阿士東維拉，晏菲路主場經歷6連敗後終於反彈，贏波後以52分暫時升上第4位，並為周中歐聯8強次回合生死戰再鬥皇馬一壯行色。

利物浦要爭前4，就算有周中歐聯後顧都冇得留力， 今仗派強陣迎敵，穆罕默德沙拿拍住迪亞高祖達同羅拔圖法明奴打3箭頭，沙迪奧文尼任後備，占士米拿同韋拿杜姆都正選披甲，維拉隊長基亞尼殊繼續缺陣，上場對富咸入2粒嘅馬莫特查斯古特就打正選。

12分鐘利物浦有入波機會，維拉後防回傳失誤，穆罕默德沙拿上前「食叉燒」，幸好門將達米安馬天尼斯夠醒目及時出迎收窄角度，搞到沙拿攞得太盡貼柱出界。20分鐘維拉死球攻勢，安斯干沙突破越位空晒頭槌攻門，不過角度太正被艾利臣比加接實。

43分鐘，紅軍攻極唔入結果輸反擊，維拉約翰麥甘尼中路一個直線送上前，奧尼屈堅斯一控一射，喺艾利臣比加手邊入網，維拉領先1比0。完場補時期間羅拔圖法明奴送球入網，但翻看VAR後迪亞高祖達越位，紅軍食詐胡，維拉半場領先1比0。

下半場利物浦繼續搶攻，踢到57分鐘終於有收獲，迪亞高祖達左路埋門勁射，達米安馬天尼斯撲出不遠，沙拿衝前補射入網，為利物浦扳平1比1，個人亦以19球與哈利卡尼在射手榜並列榜首。

賽事尾段利物浦換入堤亞高艾簡達拿同埋沙迪奧文尼兩個「壽星仔」落場，畀佢哋出身汗，之後維拉有個攻勢，馬莫特查斯古特射中柱，紅軍大難不死！終於踢到補時階段，利物浦喺前場製造混亂，阿歷山大阿諾特禁區頂勁射破網，協助球隊以2比1絕殺對手，全取3分。