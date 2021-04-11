皇馬2球靚波擊敗巴塞　升上榜首

周日(11日)凌晨西甲「國家打吡」，皇家馬德里憑賓施馬、卻奧斯分別射入靚波，主場以2比1擊敗巴塞隆拿，亦係「銀河艦隊」近43年以來，首次連續3次贏出「國家打吡」。皇馬全取3分後，力壓踢少1場嘅馬體會，暫時升上榜首，大大提升衞冕成功機會。

相比上場歐聯以3比1擊敗利物浦嘅正選陣容，皇馬今場只係輪換1人，用費達歷高華維迪代替馬高阿辛斯奧，果然食住個勢，開賽13分鐘就打開紀錄，盧卡斯華斯基斯右路傳中，賓施馬近柱用後腳撞入，非常瀟灑。

呢位33歲法國前鋒成為本世紀第4位連續7場聯賽入波嘅皇馬球員，亦係佢今季第19個西甲入球，同時獲得第10個「國家打吡」入球。

踢到28分鐘，皇馬拉開紀錄，卻奧斯主射罰球省中排人牆嘅達斯，稍為改變方向，企喺龍門白界上嘅佐迪艾巴亦解圍唔到，直飛入網。

上半場補時，巴塞有入波黃金機會，美斯開出角球，眼見即將直接彎入，可惜中楣彈出。

換邊後巴塞大舉反擊，靠中堅奧斯卡文古沙射入，追至1比2，踢到83分鐘出現爭議性一幕，皇馬左閘費蘭特文迪禁區內拉跌巴塞前鋒巴夫韋迪，但球證並冇吹罰12碼，甚至連VAR都唔睇，令巴塞職球員非常不滿。

其後火藥味愈來愈濃，皇馬中場卡斯米路喺90分鐘累積第2張黃牌，被趕出場。踢到94分鐘，巴塞18歲新星摩利巴勁射中楣唔入，整定要輸波而回。

皇馬自1978年4月之後，首次連續3次贏出「國家打吡」，追至同踢少1場嘅馬體會同分，皇馬憑較佳對賽成績，暫時做「一哥」。