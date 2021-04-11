夏維斯踢出身價波　車路士大炒水晶宮

周日(11日)凌晨英超，身價達7,100萬鎊嘅車路士球星夏維斯，終於踢出身價波，射入1球及貢獻1次助攻，協助球隊作客以4比1大勝水晶宮，領隊杜曹搵到呢位德國同胞嘅「說明書」，為車仔增添一大破門利器。

開波8分鐘，夏維斯右路窄角度射入，為車路士打開紀錄，僅過2分鐘，呢位21歲德國國腳傳畀基斯甸普列錫射成2比0，係車仔自2018年1月以來，首次喺英超開賽10分鐘領先2球。

踢到30分鐘，美臣蒙特左路開出罰球，由中堅葛特蘇馬頂入。值得一提，美臣蒙特今季英超4次助攻，都係開罰球，由後衞頂入，其中葛特蘇馬佔咗3球。

換邊之後，水晶宮靠賓迪基頂入破蛋，但車仔好快就由基斯甸普列錫射成4比1，呢位美國國腳梅開二度。

不過，主角始終係夏維斯，因為佢上年9月以天價7,100萬鎊轉會費，由利華古遜轉投車路士之後，一直未能踢出水準，甚至一度淪為後備，今場終於踢出身價波，令人眼前一亮。

賽後夏維斯話：「我當然非常開心，最重要係球隊贏波，踢依家呢個位置，一定想入波，我哋創造好多機會，應該入多幾球。」

夏維斯效力利華古遜期間，多數踢進攻中場或者前鋒，但前車仔主帥林柏特安排佢踢邊路，令佢難以適應。不過，車仔新帥杜曹近2場安排夏維斯踢正前鋒，果然有唔錯表現，佢自上年10對修咸頓之後，終於再次取得英超入球，車仔鋒線組合又多一個選擇。