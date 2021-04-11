不論輸贏　馬體會有個超強數據

來個西炒飯，波記，今晚又有最旺我嘅西甲，聽住喇，全晚最好心水係華倫西亞，今晚主場對皇家蘇斯達，華倫主場已經4連勝，今場有得受讓，你話係咪筍先？皇蘇上星期捧咗西班牙盃，有晒交代，季尾隨時hea踢，捧唔過呀！

另一關我揀貝迪斯對馬德里體育會，呢場我揀入球細，最主要係睇馬體會，佢哋雖然爭緊冠軍，但近10場有9場開2球或以下，今場冇埋蘇亞雷斯，更加難入波啦。

過關2x1

(日)49 華倫西亞 對 皇家蘇斯達 下盤(0/+0.5)

(日)69 貝迪斯 對 馬德里體育會 入球細(2.5球)

賠率：2.9倍

直播表

周日1:00pm 日職 FC東京 Vs 川崎前鋒

有線661、601台

周日3:30pm 韓職 FC水原 Vs 蔚山現代

無綫85台

周日6:30pm 意甲 國際米蘭 Vs 卡利亞里

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周日7:00pm 英超 般尼 Vs 紐卡素

Now621

周日7:30pm 德乙 漢諾威 Vs 海登咸

on.cc東網

周日8:00pm 西甲 維拉利爾 Vs 奧沙辛拿

Now632

周日9:00pm 意甲 祖雲達斯 Vs 熱拿亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日9:00pm 意甲 維羅納 Vs 拉素

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日9:05pm 英超 韋斯咸 Vs 李斯特城

Now621

周日10:15pm 西甲 華倫西亞 Vs 皇家蘇斯達

Now632

周日11:30pm 英超 熱刺 Vs 曼聯

Now621、611

周一0:00am 意甲 羅馬 Vs 博洛尼亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一0:30am 西甲 華拉度列 Vs CF格蘭納達

Now632

周一2:00am 英超 錫菲聯 Vs 阿仙奴

Now621

周一2:45am 意甲 費倫天拿 Vs 阿特蘭大

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一3:00am 西甲 貝迪斯 Vs 馬德里體育會

Now632