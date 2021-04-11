伊巴謙莫域直紅被逐 背後有冤情？

周日(11日)凌晨意甲，AC米蘭以3比1擊敗帕爾馬，伊巴謙莫域又做主角，但今次係因為涉嫌對球證出言不遜，結果換來1張紅牌，被直接趕出場。

呢位39歲瑞典神鋒堅稱冇鬧球證，意大利傳媒亦為佢辯護，指可能係球證聽錯，預料AC米蘭將會上訴。

開波8分鐘，伊巴謙莫域助攻列比錫入波，跟住基斯爾射成2比0，但踢到60分鐘，球證馬利斯卡吹罰時，伊巴謙莫域疑似出言不遜，結果被逐，當時佢一臉無辜。

賽後A米教練皮奧利表示，伊巴謙莫域聲稱並冇講過侮辱球證嘅說話，當時只係話：「咁樣講，你(球證)對我講嘅嘢不感興趣？真係奇怪。」

意大利電視台評述指，球證馬利斯卡可能將「strano」(奇怪)，聽錯成帶有侮辱性嘅「bastardo」(仆X)。按慣例，伊巴謙莫域直接攞紅牌被逐，需要停賽2場，但相信AC米蘭會提出上訴。

伊巴謙莫域離場之後，帕爾馬一度追至1比2，但A米補時由查漢奴古射成3比1，AC米蘭今季聯賽作客贏咗13場，創出球隊史上單季意甲最多作客勝仗紀錄。