金童破最年輕入球紀錄　拜仁創64場有波入

穆斯亞拿（右）代表拜仁已累計攻入了四球。（Getty Images）

拜仁慕尼黑缺咗射手羅拔利雲度夫斯基果然戰力減弱，周六深夜主場面對柏林聯，上半場無一次射正，好彩仲有湯馬士梅拿，佢下半場奮力助攻，交畀穆斯亞拿射入，保持住拜仁喺德甲連續入球嘅新紀錄。

在德甲排名榜領先嘅拜仁今仗與柏林聯打成1比1平手，68分鐘湯馬士梅拿嘅助攻，穆斯亞拿窄位扣過後衞左腳推射入網，射入佢個人喺德甲嘅第四個入波，以18歲零1個月成為代表拜仁喺德甲攻入4球嘅最年輕球員。同時亦為拜仁創下連續64場正式比賽有波入嘅德甲新紀錄。

至於梅拿連續四輪喺德甲貢獻助攻，今季已經有16次，在歐洲五大聯賽至少領先其他球員3次，當中包括哈利卡尼（13次），繼續衝擊佢自己保持嘅歐洲五大聯賽單季助攻嘅紀錄。

拜仁今仗袋走1分，以65分仍然排名德甲榜首，與次位嘅RB萊比錫有5分嘅距離；不過，陣中嘅傷兵數目又再增加，羅拔利雲度夫斯基同幾位主場已經因傷缺陣，而今仗京士利高文及入波功臣穆斯亞拿先後受傷被換出，主帥費歷克賽後透露二人傷情不算嚴重，穆斯亞拿只是抽筋而已。