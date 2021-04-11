港超聯　傑志強陣撲擊晉峰

【傑志按次收費直播】

「中銀人壽香港超級聯賽」次循環進入直路階段，周日(11日)共上演關乎爭標命運的激戰。頭場傑志下午3時於主場旺角大球場撲擊晉峰，力爭勝利鞏固榜首優勢！傑志今仗前線繼續由丹恩奴域、加維蘭和安永佳掛帥，何振廷、基爾頓和巴爾拿坐鎮中場；客軍晉峰主將茹子楠、鄭璟昊復任正選，紀思昊、羅俊仁以及廖億誠組成進攻線。（on.cc東網周日下午3時起直播）

傑志正選陣容

1 王振鵬 GK

2 羅梓駿

3 丹尼

5 艾里奧 C

8 安永佳

9 丹恩奴域

10 基爾頓

11 加維蘭

14 何振廷

15 羅拔圖

37 巴爾拿

後備：

23 郭劍橋 GK

12 杜馬思

19 黃洋

21 唐建文

22 賓紀文

24 鞠盈智

28 鄭展龍

33 謝家強

34 巴拉克

35 史雲斯頓

88 艾力士

95 陳晉一

晉峰正選陣容：

1 林駿杰 GK

6 茹子楠

8 卡爾特納 C

10 廖億誠

15 彭軍凡

18 紀思昊

20 鄭璟昊

21 羅俊仁

22 劉君正

38 艾拔簡勞

83 曾仲楠

後備：

14 羅澔陽 GK

19 龐焯熙 GK

2 黃洛

5 鍾俊濠

7 林富貴

9 黃偉國

17 何思哲

27 費利浦薩

29 羅浩賢

34 黃政德

77 何浚皓

88 馬文政

傑志保優勢 猛炸晉峰

聯賽不敗之師傑志錄得3連勝，暫領先次席東方龍獅4分，衞冕形勢不容，惟球隊總教練朱志光坦言「唔敢講冠軍住」，認為各隊均有失分空間。「藍鳥」上月底首循環曾以3比0輕取晉峰，惟「朱Sir」強調晉峰是支善用皮球且甚具活力的球隊，絕對不易對付。

何振廷獲重用踢得舒服

傑志除正休養的蘇沙外並無傷兵，艾力士和謝家強亦可隨時候命。「朱Sir」指前者早前一直維持訓練，狀態不成問題，但需重拾港超節奏。另外球會宣布與彭林林和陸建鳴達成解約協議，二人已離隊。季初外借回收的何振廷近3仗均打正選，這名傑志青訓產品認為自己表現尚可：「做到教練叫我做嘅嘢，但有時喺後場攞波及轉身嘅決定可以再好啲。」他又謂今季為母會出任的位置比去年在大埔更前，但他表示自小在傑志皆是踢攻中，故現在感「踢得舒服」。

晉峰上仗5球不敵東方龍獅，遭遇兩連敗，賽後總教練何信賢直指後備球員心理質素及對抗性需要加強。球隊今仗續有主力費利浦薩及佐敦布朗缺陣，短期內再鬥傑志，「何Sir」直言「惡啃」，只求拎到1分。前鋒何思哲今季尚未開齋，他自稱落場時仍會緊張。球隊近兩仗皆未有入波，「阿哲」承認自己有一定責任：「落到場有啲決定可以做好啲同快啲，有機會就盡量起腳，唔好諗咁多。」

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