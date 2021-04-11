池江恢復神速　奧運選拔賽擸走全部4項冠軍

日本「抗癌女飛魚」池江璃花子在剛落幕的全國游泳錦標賽暨東京奧運選拔賽，出戰女子50自、50蝶、100自及100蝶全部包攬四項冠軍，其中兩項達奧運A標，並獲得項奧運接力資格，制造多項驚喜，其神速恢復令外界對7月的東京奧運充滿期待。

今次選拔賽池江報了三個奧運項目包括50自、100自及100蝶，而50蝶則為非奧運項目，但她一口氣擸走四項冠軍，並屢次打破全國大學生紀錄，在最後一天的50蝶及50自兩場決賽僅差一小時，結果她依然奪冠，狀態恢復令人驚嘆。她今次比賽中已達到100自及100蝶的奧運A標，日本泳協不排除讓她出戰這兩個單項的可能性。

此外，早前涉及出軌事件而令成績下滑的瀨戶大也，今次選拔賽上有不俗表現，他在主項400米混合泳奪冠，並在200米混合泳力壓里約奧運400混冠軍萩野公介，成為混合泳雙冠王，他賽後更豪言要打破美國水怪菲比斯的世界紀錄。

至於世錦賽亞軍的松元克央在男子200米自由泳決賽，以1分44秒65奪冠，打破自己保持的全日本紀錄，並距離中國孫楊所保持的亞洲紀錄僅差0.26秒，如果這個成績放在光州世錦賽，已可壓倒當時游出1分44秒93的孫楊獲得冠軍。

日本今次的奧運選拔賽成績突出，而中國泳隊將在四月底進行軍冠軍賽暨東京奧運選拔賽，亦將引起泳壇關注。

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