港超聯　何振廷開齋！傑志贈晉峰3蛋

周日（11日）「中銀人壽香港超級聯賽」，頭場榜首之師傑志於主場旺角大球場撲擊晉峰。結果「藍鳥」憑丹恩奴域 ，以及何振廷為球隊射入處子球，以3比0大勝晉峰，並取得25分繼續高踞聯賽榜首位。

衞冕的傑志近8戰不敗，爭標形勢利好，今仗前線繼續由丹恩奴域、加維蘭和安永佳掛帥；客軍晉峰主將茹子楠、鄭璟昊則復任正選。

主隊傑志甫開賽成為主導戰局的一方，7分鐘丹恩奴域罰球直射省中人牆，不過貴為「藍鳥」今季矚目收購，他的埋門能力極具功架，12分鐘便接應加維蘭傳中「窩利」抽入，助主隊早段領先。

主隊上半場勢如破竹，雖然羅拔圖的頭槌攻門頂中門柱，但及後何振廷22分鐘便接應傳中一控一抽射成2比0，兼射入其效力傑志的處子球。

落後的晉峰非無攻門的機會，茹子楠25分鐘帶入禁區施射被守衞擋出底線，無功而回。7分鐘後羅俊仁傳中，茹子楠入楔意圖起腳，門將王振鵬趕到沒收。

球賽在「飲水時間」出現一段小插曲，主球證何煒昇因體能問題被迫「退下火線」，要由後備球證羅碧芝「入替」，這亦是羅自性別歧視爭議後再次擔任主球證。主隊以2球領先優勢完成上半場。

下半場甫展開基爾頓即以一記遠射挑戰晉峰門將林駿杰，惟被後者飛身撲出。領先的傑志掌控戰局，戰至65分鐘巴爾拿長傳送入禁區，加維蘭博到守衞犯規，球證直指12碼點。丹恩奴域充當「劊子手」一射入網，「藍鳥」擴大領先優勢至3比0。

傑志及後陸續換入傷愈復出的陳晉一、回巢的艾力士，以及新援謝家強。最終傑志維持勝局至完場，以3比0大勝對手，全取3分，並以25分鞏固其榜首位置。

雖然球隊以3比0輕取對手，但賽後傑志總監兼總教練朱志光坦言踢得不算輕鬆，對手具活力，己隊勝出關鍵在於把握力。他又指球隊今場頗多誤傳，強調未來在「亞冠盃」賽場不容有這些失誤發生：「（亞冠）對手比呢啲更強，如果喺比賽不停咁失誤，變咗整場波會下風。」

最近外援蘇沙因兵源調動而被取消註冊，「朱Sir」被問到這名巴西球員狀況，他稱此子正養傷，但透露上周未曾見過他，周一（12日）會主動了解他的情況。

今場傑志青訓出身的何振廷為球隊射入首個「士哥」，朱志光自稱對此早有預感：「近幾場佢好似攞番舊時，我帶佢踢青年軍嘅感覺番嚟，可能佢信心又強咗。」但他強調陣中年輕球員不可自滿，要持之以恆交出表現：「踢到唔代表咩，要貫徹，年輕球員嗰啲『霎眼嬌』冇用，我見過好多啦，『跳森巴舞』1、2場後又唔知去咗邊，一大堆人讚完你又無影無蹤，個頭唔好自己飄起咗先。」他提醒小將要對自己有要求，特別傑志同時要兼顧成績，他們的競爭在所難免，但「朱Sir」表示自己不會偏袒任何人。

晉峰總教練何信賢則評球隊表現是水準以下，直指球隊中場線完敗給對手，而傑志在堵塞空位做得很好。他又指教練團賽前對球隊有期望，惟踢出效果大失所望：「同練習嘅嘢唔同咗，第1球人哋做得好靚；第2球錯誤好明顯，漏咗畀何振廷，但錯誤還錯誤，兩翼側擊做唔到任何嘢，呢場波係輸少咗。」

中堅曾仲楠就話，己方球員在死球防守上不及對手，整體表現比預期差。被問到對下半場那一球12碼判決的感受，他說無論如何要服從球證判決，不予置評，但認為裁決是值得斟酌。