港超聯　有陣！理文保希望惡鬥天水圍飛馬

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（11日）於將軍澳運動場爆發尾場對決，理文主場出擊迎戰天水圍飛馬。首循環以2比1先拔頭籌的理文，今場派出西班牙射手洛迪古斯擔任箭頭，亞哥斯達、沙普夫及黃俊皓坐鎮中場，另一主力中場顏樂楓則暫列後備。天水圍飛馬方面，進攻核心達施華復任正選，夥拍山度士及孫銘謙負責攻堅，中場調度任務繼續交予老將法比奧，隊長梁興傑則負責把守最後一關。（on.cc東網周日下午5時30分直播）

理文正選名單：

88 袁皓俊 GK

2 列斯奧 C

3 徐宏傑

5 余煒廉

9 洛迪古斯

10 亞哥斯達

11 鄭兆均

21 曾錦濤

26 黃俊皓

77 沙普夫

91 基華尼頓

後備：

1 高俊 GK

28 陳嘉豪 GK

6 黃皓雋

7 李康廉

12 羅焯熙

16 顏樂楓

17 張憙延

18 黃炎堃

23 鄧匡延

29 余沛康

33 談樂軒

天水圍飛馬正選名單：

1 梁興傑 GK C

4 胡晉銘

6 基斯

7 孫銘謙

9 山度士

11 達施華

12 黎格爾

15 古安奴

20 謝朗軒

22 法比奧

27 方栢倫

後備：

13 陸平中 GK

3 陳靜謙

5 郭子堦

8 陳曉鋒

14 叢振洪

17 陳柏衡

18 李藹軒

19 波比

21 羅曉聰

23 吳文希

25 劉學銘

28 邵昀俊

「曉明Sir」感謝球迷不忘初心

上仗吸引1,872名觀眾入場，打破今季將軍澳運動場的紀錄，「曉明Sir」不忘感謝球迷，他樂見近日網上有不少支持球隊的留言：「球隊成績或有起伏，但希望大家明白我哋想搞好港足嘅初心；成績係重要嘅因素，但方向都要正確。」理文今季3對飛馬保持全勝，該3仗皆有披甲的黃俊皓直言對飛馬愈來愈難踢：「開頭佢哋冇參加復賽狀態差啲，但飛馬外援質素高，絕對唔易踢。」

天水圍飛馬上仗兩度落後下反勝冠忠南區，主教練郭嘉諾指賽果展示球員的爭勝心。雖然今季3鬥理文全部見負，但他認為上循環對壘雙方踢成均勢，今次作客草地質素佳的將軍澳場，球隊不見得「蝕底」，反而有利發揮。飛馬暫以13分領先理文1分，今仗將影響前列排名，「嘉諾Sir」表示：「如果爭到亞洲賽席位會係超額完成，呢個都係我哋目標。」

刑滿復出的謝朗軒今季較常踢翼鋒，他對重回年少時慣常出任的位置感高興，並重拾進攻的感覺。「謝朗」過往曾外借到理文，對該隊有一定認識：「佢哋外援質素高，所以大家要互相補位，聯防做得一致，同埋要留意佢哋成日趁對手唔為意快開罰球。」

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