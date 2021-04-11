港超聯　謝家強踢港隊萬事俱備　只欠⋯⋯？

傑志周日（11日）在聯賽以3比0大勝晉峰，是役亦是28歲的謝家強（Sean），182天以來首場正式比賽，他在賽後分享感受。

自去年10月11日為富力R＆F踢完最後一場賽事後，謝家強已有半年未曾在正式比賽中披甲，他對再次踏上綠茵草場感興奮：「感覺良好！冇踢波差唔多半年，好開心可以返番球場，希望下場可以踢到更多時間。」

傑志是他來港效力的第4間球會，他直言自己基本上認識所有隊友，並讚揚賽馬會傑志中心的設備良好又齊全。被問到作為前南華球員的他，對穿上「死敵」球會傑志球衣的感受時，他打趣道：「我覺得如果南華依然喺港超，我嘅感覺會唔好受多啲，哈哈！但呢個就係足球，你會去第二間球會，呢啲係好正常嘅事情，我又冇覺得唔好受。」

傑志現時正邁向衞冕港超聯冠軍進發，Sean坦言球隊已經建立很好的根基，自己是「遲來者」，但冀望在剩餘的時間替球隊贏聯賽冠軍。

球迷或許更關心這名「準入籍兵」申請特區護照的最新情況，他透露已向英國政府部門申請捨棄英國護照，一旦完成手續，他便可以成功取得引頸以待的特區護照，以獲得代表香港隊的資格。他又強調，自己等待穿起香港隊戰衣良久，為加快程序，他會催促當局盡快審批。「我會『Push』嗰邊快啲，我等咗呢刻8年啦！幫港隊踢世界盃外圍賽亦都係計劃，希望我可以趕得切！」