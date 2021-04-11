英超大戰　寸王率熱刺再戰紅魔鬼

「寸王」的救贖！今晚英超重頭戲，熱刺主場火併「2哥」曼聯。熱刺主帥摩連奴內外交困，為保帥位，爭取前4不容再失，好彩射手哈利卡尼腳風奇順，而且主場出擊特醒，加上率領熱刺倒戈舊東家曼聯未輸過，戰意爆燈，紅魔今季面對傳統Big 6甚少贏波，仲有歐霸後顧，讓球主勝咪錯過。(Now 621及611周日晚11時30分直播)

熱刺上場又臨尾香，末段畀紐卡素逼和2比2，未能乘住車路士輸波而拉近與前4差距，甚至爆出主帥摩連奴與迪利阿里、加里夫巴利、奧里亞、馬特杜靴迪決裂，「寸王」想自保，除咗喺英聯盃決賽擊敗曼城外，就係要力爭前4嘅下屆歐聯入場券。幸好，佢心腹愛將哈利卡尼弗到漏油，近6場聯賽入6粒，依家以19球及13次助攻，位居射手榜及助攻榜榜首，而且呢支北倫敦球隊主場特醒，近5場主場贏晒共轟16球，何況「寸王」兩次率領熱刺，倒戈曼聯取得1勝1和，必定趁有地利搶分。

曼聯雖然排名更高，但已畀曼城甩開幾條街，爭標機會愈趨渺茫，而前4位置尚算穩陣，搶分壓力唔大，為免今季四大皆空，歐霸先係重要目標，就算喺8強首回合贏CF格蘭納達2比0，仍會將集中力放喺周中次回合，今場或有所保留。睇番紅魔今季聯賽8鬥傳統Big 6，只得1勝5和2負，僅入3粒，包括首循環喺主場對熱刺慘敗1比6，遇強總係畏首畏尾。加上紅魔近5場作客聯賽，只得1勝4和，連造訪西布朗、水晶宮等弱旅都失分而回，面對熱刺唔勝有乜咁出奇，季尾波戰意行先，「讓球主客和」熱刺主場受讓，讓球主勝有買趁早。

法達斯維

熱刺近5場主場成績

5勝 100%

陣容圖

熱刺

1洛里斯

25坦根加 6達雲臣山齊士 14祖朗頓 3利古朗

17穆沙施素高 28尼當比利 5賀積查治

27盧卡斯莫拉 10哈利卡尼 7孫興民

曼聯

26甸恩軒達臣

29雲比沙卡 2域陀連迪路夫 5哈利馬古尼 23勞基梳爾

6保羅普巴 17費特洛迪古斯

21丹尼爾占士 18般奴費南迪斯 10拉舒福特

11格連活特