錫菲聯VS阿仙奴　達Sir留力歐霸生死戰？

今晚英超尾場，由包尾大幡錫菲聯主場迎戰阿仙奴。阿仙奴唔單止傷兵滿營，加上嚟緊周中仲要出戰歐霸盃8強次回合生死戰，今場或有所保留，同埋「兵工廠」聯賽客場戰績亦不穩，錫菲聯可以趁機偷雞，主隊受讓，可博讓球主勝。(Now 621周一凌晨2時直播)

阿仙奴中後場爆發傷兵潮，包括剛完成手術嘅中堅大衞雷斯繼續倦勤，左閘「拚命三郎」基蘭泰亞尼證實左膝韌帶受傷，需休養4至6周，進攻中場馬田奧迪加特早前喺國際賽期間觸傷右足踝，領隊阿迪達證實，呢位挪威國腳嘅傷勢比預期嚴重，今場鬥錫菲聯肯定缺陣，令進攻組織大打折扣。

雖然格列沙加、伊美路維及布卡約沙卡及時傷愈，但未必立即上力。「兵工廠」剛於上周中歐霸盃8強首回合主場同布拉格斯拉維亞踢和1比1，嚟緊周中次回合重要性大於聯賽，阿迪達隨時避重就輕，今場收起部分主力。

至於錫菲聯易帥後未見起色，近3場全敗，但要留意3場都係作客，呢支包尾大幡近9次主場出擊5勝4負，包括擊敗阿士東維拉，表現絕唔失禮，就算護級機會渺茫，主場比賽鬥心未減。加上阿仙奴客場差勁，近5場聯賽作客，只得1勝2和2負，作客讓波難靠，寧捧受讓嘅錫菲聯讓球主勝。