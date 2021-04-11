港超聯　達施華戴帽　天水圍飛馬反勝理文

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（11日）於將軍澳運動場爆發尾場對決，天水圍飛馬在先落後情況下，下半場靠達施華大演帽子戲法，最終以3比1擊敗主隊理文，今季四次交手後，終嘗勝果。

上仗不敵傑志的理文，爭冠形勢陷入被動，今場派出洛迪古斯擔任箭頭，希望西班牙人能延續上次與飛馬交手時的勇態。至於天水圍飛馬則有達斯華重返正選大軍，與山度士重組森巴進攻組合。

理文今仗乘地頭之勢迅速入局，10分鐘，洛迪古斯第一時間撞給後上入楔的鄭兆均，後者大步推入禁區傳中，但皮球太接近飛馬門將梁興傑被沒收。1分鐘後，亞哥斯達左路推入禁區起腳，未能威脅梁興傑。主隊理文攻擊浪接浪，12分鐘就打破僵局，鄭兆均開出角球，洛迪古斯前柱二傳，造就列斯奧近門頂入。

領先的理文未有放軟手腳，13分鐘，鄭兆均右路擺脫飛馬後衞防守，傳給小禁區附近的洛迪古斯頭槌攻門，逼使梁興傑作出精彩撲救化解。2分鐘後，鄭兆均接應基華尼頓左路傳中門前射高，未能擴大優勢。

其後飛馬嘗試反撲，26分鐘，孫銘謙接應法比奧回傳，K角位勁射被袁皓俊接實。1分鐘後達施華亦有一次禁區外遠射機會，但角度欠奉被袁皓俊一抱入懷。上半場補時階段，山度士禁區頂人群當中起左腳勁射，被袁皓俊飛身撲走。理文半場以一球領先飛馬。

易邊再戰，飛馬搶回不少主動權，頻頻以手榴彈戰術衝擊理文防線，56分鐘，山度士傳入禁區中路，黎格爾接應迎頂中柱，令理文後防響起警號。理文遲遲未能搶回控球優勢，68分鐘終於失守，達施華接應下半場入替的羅曉聰傳送，頭槌一頂中尾柱彈入，為飛馬扳平比數。

兩隊回到同一起跑線再戰，理文換入張憙延加強攻勢，71分鐘，徐宏傑傳入禁區頂，亞哥斯達傳應推順起腳，但未能威脅梁興傑。81分鐘，洛迪古斯門前勁射中柱彈出，錯過黃金機會，更為失分埋下伏線。2分鐘後，飛馬山度士頭槌二傳，孫銘謙殺入禁區未能控好皮球，可幸還有達施華後上補中，幫助飛馬反超成2比1。5分鐘後，達施華再把握理文後防傳球失誤，門前射破袁皓俊十指關，為球隊錦上添花，最終天水圍飛馬鎖定3比1勝局擊敗理文。

賽後天水圍飛馬球員在主教練郭嘉諾帶領下，走到球迷區前熱烈慶祝，助教文彼得亦即場向一班球員交代獎金安排，進一步鼓舞士氣。心情不俗的郭嘉諾接受訪問時，明顯對球隊整體表現非常滿意，大讚全隊都值得拿最佳球員獎。此前三次與理文碰頭，飛馬都吞下敗仗，今次終於吐氣揚眉，郭嘉諾亦解釋道自己的部署：「今場我係擺出一套唔輸嘅戰術，我哋對住理文叫做輸咗三次，我哋覺得冇理由次次踢得咁好輸第四次；我哋心態上就係等佢哋過嚟，因為佢哋主場，所以我哋幾次半反擊的情況都入到波。」

今場前列大戰，兩隊球員在場內搏鬥之外，場邊不時聽到兩隊主教練對場上球員作出的指示，郭嘉諾提到今場在戰術部署上，與理文主教練陳曉明有過一番鬥智鬥勇：「我覺得今場波，喺技術性同戰術性，我同『曉明Sir』都有好多角力，陣式上我哋兩邊都有轉過，去抗衡對手嘅一啲戰術，大家去重溫呢場波，都會見到我哋兩個嘅心思。」「嘉諾Sir」透露自己每次與陳曉明交手，會事先準備多個部署計劃，並坦言自己非常享受與對手主教練的角力。

今場過後，天水圍飛馬比理文領先4分，兼多踢一場，但郭嘉諾對提高球隊目標依然有保留：「我哋唔會特別講到自己點樣樣，理文、東方龍獅同傑志一開季就已經係爭標球隊，我哋係第一季，希望做好成績，慢慢成為一支爭標球隊。」他認為今場取勝之後，飛馬奪前三的目標可以達成。

至於今場為球隊連中三元，加盟後首次戴帽的達施華，賽後在法比奧陪同下接受訪問時，表示對自己攻入三球感到高興，同時認為球隊整體發揮亦值得掌聲：「由比賽一開始，所有隊友都落足力，喺落後一球情況下都贏番，就好似上場對冠忠南區咁，球隊戰意真係好好。」他提到自己與前線拍檔山度士，以及其他球員的默契已經改善不少，表現亦因此愈來愈好。