布魯士神調動　紐卡素反勝搶救命3分　

周日（11日）晚英超頭場，紐卡素憑奇兵辛特麥斯明後備上陣7分鐘之內，交出一助攻及一入波，作客以2比1反勝般尼，取得護級寶貴3分。領隊布魯士早前被球員及球迷指罵唔識用人，今次呢個「神級調動」總算為自己出番一口氣。

主場出擊嘅般尼一開波就搶攻，上半場18分鐘，前鋒基斯活特左路個人突破，在3名紐卡素後衞追纏下傳中，馬迪維達門前撞入，為般尼先開紀錄；紐卡素前鋒杜韋加爾35分鐘曾將皮球送入網窩，可惜越位在先慘食詐胡，之後般尼中堅達高斯基被指在禁區內起腳過高，不過球證睇完VAR後冇罰12碼，般尼領先1球完半場。

換邊後般尼繼續壓上，馬菲路頓初段兩次埋門都未能擴大領先優勢，去到57分鐘，紐卡素一口氣換入辛特麥斯明及哥林威爾遜，代替表現乏善足陳嘅祖連頓及杜韋加爾，結果成為今場勝負關鍵，辛特麥斯明落場僅2分鐘，即助攻畀積及梅菲勁射追成1比1平手；5分鐘後，呢名法國前鋒禁區內起左腳射地波入網，上陣僅7分鐘就幫紐卡素由落後變領先，之後般尼積極反撲，但始終搵唔到入波，最終紐卡素維持2比1勝果完場。

紐卡素贏波後雖然繼續排第17位，但已追到與白禮頓同得32分，比第18位嘅富咸多6分兼少踢1場，大大紓緩護級壓力。