港超聯　捧完盃未夠喉！東方龍獅再搶標準流浪

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「中銀人壽香港超級聯賽」今晚於旺角大球場有好戲上演，東方龍獅主場鬥標準流浪。剛捧走「菁英盃」的東方氣勢正盛，回到聯賽為緊追榜首傑志，今場3分志在必得；為擺脫連敗頹勢的標準流浪，亦希望在一班老將帶領下，試圖走出困境，勢與強敵鬥到底。（on.cc東網周一晚8時直播）

做好部署保持集中

東方龍獅上周中在「菁英盃」決賽以2比0擊敗愉園，捧走今季第1座獎盃，總監兼主教練李志堅認為這項錦標，能對球隊起到鼓舞作用。惟東方仍受傷停問題困擾，包括艾華頓及杜度等仍需要時間康復，另外盧卡斯累積黃牌亦需要停賽，可幸經歷大傷後復操的鍾偉強已接近痊愈，「堅Sir」透露此子今仗有望重回大軍名單。首循環與標準流浪交手，東方在穩定勝局後，得到不少陣容調整的空間，「堅Sir」希望球隊今仗亦能盡快搶得先機，同時避免後防不必要失誤。

剛剛度過29歲生日的東方龍獅主力華將李嘉耀，直言球隊在奪得「菁英盃」後士氣大振，但強調大家需要盡快收拾心情，應付接踵而來的聯賽賽事。今場再遇標準流浪，「嘉耀」認為如何調整心態非常關鍵：「我對隊友好有信心，呢場最緊要有自己嘅節奏，做好教練部署，每一分鐘都保持集中。」

回復士氣迎難而上

標準流浪上仗被愉園反勝1比2，教練賴嘉輝透露賽後數天球隊士氣低落，但憑具經驗的球員重新帶動，備戰氣氛總算回復正常。他們將要面對挾着「菁英盃」冠軍氣勢的東方龍獅，而且法蘭度、姚浩明和鍾昇霖皆「5黃」停賽，今仗對流浪來說絕對不易應付，惟「賴Sir」表示對球員投下信任一票：「冇咗佢哋在陣係一大困難，但如果替補球員落到場，可以清晰做好佢哋嘅工作，我相信影響會降低。」另早前受傷的亞加斯圖、祖連奴恢復進展良好，今場可重返陣上。

今季加盟流浪的播磨浩謙暫交出1入球1助攻，今仗將面對舊球會東方龍獅，他期望在強隊身上搶分。對手包括費蘭度、艾華頓等均曾與其合作過，他明言今場「難踢」：「希望我哋唔好淨係防守，有一段時間其實我哋都Keep到波，只不過信心唔夠，呢場可以試吓多啲用波。」

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