連格繼續大爆發　錘仔差啲又衰收尾

周日（11日）晚英超「爭前4大戰」，韋斯咸憑狀態大勇嘅連格梅開二度，主場以3比2擊敗李斯特城，壓過車路士及利物浦重返聯賽榜第4位，目前只比3哥李斯特城少1分，繼續向參加下屆歐聯目標進發，不過連今仗在內，韋斯咸已經連續3場聯賽喺領先3球情況下，被對手從後力追，領隊莫耶斯如果唔想飽食驚風散真係要諗諗計。

由於車路士、利物浦早一日齊齊贏波，韋斯咸開波前已跌落聯賽榜第6位，為保持爭入前4機會，韋斯咸一開波就主動搶攻，上半場29分鐘，華迪美高法爾右路地波傳中，連格禁區邊第一時間撞射近柱入網，為韋斯咸打開紀錄；完半場前1分鐘，查洛保雲突破越位右路快放，橫傳予無人看管嘅連格射成2比0返入更衣室。連格自從1月尾由曼聯以借將身份加盟，為韋斯咸上陣9場一共射入8球兼交出3次助攻，腳風順到冇朋友。

換邊後僅3分鐘，又係連格策動攻勢，佢喺左路先橫傳畀湯馬士蘇錫克，後者再交畀查洛保雲射成3比0，亦係韋斯咸連續3場聯賽領先對手3比0，但同對上2場被阿仙奴逼和3比3、作客險勝狼隊3比2嘅劇本一樣，韋斯咸後防突然夢遊球場，被李斯特城射手伊恩拿祖分別喺70分鐘及補時1分鐘連入2球，好彩最後李斯特城嘅角球攻勢，韋斯利科芬拿頭槌攻門未能命中目標，最終韋斯咸有驚無險全取3分。

韋斯咸贏出呢場「6分波」後，現時第3位嘅李斯特城同第6位嘅利物浦只相差4分，加上緊隨其後仲有熱刺及愛華頓，邊隊攞到下屆歐聯入場券仲有排爭。