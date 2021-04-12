曼聯再現反勝王威力　熱刺奸有奸輸

周一(12日)凌晨英超重頭大戰，曼聯再次顯示「反勝王」威力，上半場落後1球下，下半場發力連轟3球作客3比1反勝熱刺，同榜首曼城差距收窄至11分並少踢1場。熱刺前鋒孫興民上半場被指「做戲」呃球證累曼聯入波被作廢，但反而激發曼聯球員鬥志，可以話奸有奸輸。

曼聯今場由老將卡雲尼掛帥，呢位烏拉圭前鋒表現突出，33分鐘曾經接應保羅普巴妙傳入波，但VAR認為入波前嘅組織過程中，麥湯米尼曾侵犯孫興民而將入球作廢。不過慢鏡顯示，麥湯米尼當時跑動中手掌只係輕輕「掂」到孫興民塊面，但呢位南韓球星就痛苦倒地「碌」足半分鐘，做戲行為賽後受到各界炮轟，曼聯領隊蘇斯克查直指球員係畀孫興民嘅詐騙行為激發而反勝。

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曼聯入波被作廢後，孫興民隨即喺40分鐘為熱刺入波，令一眾曼聯球迷更加勞氣。不過下半場曼聯展開大反擊，57分鐘卡雲尼入楔射門被救，費特洛迪古斯門前執雞追平；79分鐘格連活特右路傳中，卡雲尼插水式頂入反超前1球，補時階段格連活特怒射「埋齋」，帶領曼聯贏3比1。

今場贏波令曼聯嘅聯賽作客不敗走勢增加至23場，係英格蘭頂級聯賽史上第2長紀錄，僅次於阿仙奴03年至04年所創嘅27場作客不敗紀錄。另外，曼聯今季聯賽63分當中，有28分係喺落後情況下搶到，遠遠拋離第2多嗰隊李斯特城(16分)，「反勝王」之名當之無愧。

至於熱刺輸波後排聯賽第7位，同第4位嘅韋斯咸相差6分，要爭入前4嘅目標愈嚟愈遠。熱刺嘗到今季第10場聯賽敗仗，亦係領隊摩連奴執教生涯，第1次喺單一球季聯賽輸波達雙位數字，帥位再現危機。