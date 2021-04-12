蘇斯克查怒插騙子孫興民：罰佢冇飯食！

曼聯作客3比1反勝熱刺一仗，賽後焦點人物係南韓前鋒孫興民，呢位熱刺球星上半場除咗入波之外，亦有一場精彩「扮嘢」表演呃到球證同VAR，令曼聯入波被作廢，賽後受到各界炮轟，曼聯領隊蘇斯克查直指：「如果我個仔做呢啲行為，我會罰佢冇飯食！」

雖然曼聯最後贏波，但蘇斯克查對孫興民嘅行為仍耿耿於懷：「個入波完全冇問題，我哋唔應該受到詐騙。老實講如果我個仔喺呢個情況下瞓地3分鐘，仲要10個隊友幫手扶起佢，我會罰佢冇飯食，因為咁嘅行為太羞家。其實唔係我哋受到詐騙，而係球證受到詐騙，但呢次事件令球員醒覺，佢哋受到唔公平判決後作出最好嘅反應。」

對於蘇斯克查嚴厲批評，摩連奴就力撐孫興民：「我只係想講孫興民好幸運，因為佢爸爸係個比蘇斯克查更好嘅人。我自己都係爸爸，作為爸爸無論如何都要畀仔女食飯，就算要去偷都要偷嚟畀仔女食。我對蘇斯克查嘅言論好失望，我亦都同佢講咗我嘅感覺。」

不過，外界似乎一面倒認為曼聯呢球合法，前英超球證希斯分析：「麥湯米尼隻手只係輕鬆Fing到孫興民，足球場上司空見慣，完全唔足以令嗰位熱刺前鋒咁樣跌低，而且呢次事件亦唔係『明顯誤判』，VAR唔應該作出重審。」有份評述嘅堅尼、列納、奧雲、米卡李察士等前球員都指曼聯入球唔應該被取消。