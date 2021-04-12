為亞洲人創歷史！日本松山英樹首奪大師賽

日本高球名將松山英樹為亞洲人創歷史！29歲的松山英樹周日在美國大師賽以總成績低10桿的成績力壓群雄，成為首位穿起綠戰袍的亞洲人，捧走這項本年度高爾夫球首個大滿貫錦標。

松山英樹前三輪的表現相當不俗，特別是第三輪他打出5鳥1鷹即成為賽場上的大明星，而周日在最後一輪儘管最後幾洞稍為失準，以73桿完成，但前54洞所建立的優勢，最終他以總桿數278桿低於標準10桿，僅以一桿力壓美國的沙拿托斯封王。

松山英樹是繼南韓梁容銀自2009年美國PGA錦標賽之後，第二位贏得高球大滿貫的亞洲球員，可袋走207萬美元冠軍獎金的他賽後坦言：「真是很開心，在後9洞我非常緊張，那才是真正的開始；完成最後推桿之後，我即想起家人，很開心他們陪伴着我，我亦希望將來有更多日本球手可以跟我一樣達成夢想。」

早前嚴重遇上車禍正在康復的五屆大師賽冠軍老虎活士，亦有留意今次比賽，他在個人社交網上出Post恭賀松山寫下歷史:「松山成為日本驕傲！恭喜他及其國家，這是世界高球壇的歷史。」

日本首相菅義偉亦向松山英樹發賀電：「在新冠肺炎疫情的陰霾下，松山的成績給予全日本人一種鼓勵。他成為首位贏得大師賽及高球大滿貫的日本人，實在太令人驚喜。」

松山英樹10年前在美國大師賽贏得了最佳業餘球員，今天就登上了最高峰，他於業餘時代已不斷取經，大學畢業後轉戰職業，2014年取得第一場美巡賽勝利於紀念高球賽上，當年高球壇傳奇尼克勞斯已預言：「我想未來10至15年你們見到的這顆明星將成為世界最偉大的球員之一。」他高球生涯參加了33場大滿貫賽事，之前最佳成績是2017年美國公開賽並列亞軍。

最終成績表

1.松山英樹(日本) -10

2.沙拿托斯(美國) -9

3.史派夫(美國) -7

舒非利(美國) -7

5.華瑪(西班牙) -6

利舒文(澳洲) -6

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