香港隊　去巴林戰世盃外有變數？

亞洲足協（AFC）於上月公布「2022世界盃亞洲區第二圈暨2023亞洲盃外圍賽」以賽會制進行餘下賽事，其中位處C組的香港，將於6月遠赴主辦國巴林作賽，但賽事安排或出現變數。據報同屬C組的伊朗，因不滿AFC將巴林定為賽會制主辦國的決定，向國際體育仲裁法庭（CAS）狀告AFC，力爭令賽事回歸以主客制形式進行。

餘下三場小組賽原定於主場出戰的伊朗，早前向AFC提出抗議，反對實行賽會制的決定，認為伊朗主場作賽的機會遭到剝奪，有違公平競技原則。其後更就事件上訴至CAS，伊朗足總近日在官網發出聲明，解釋今次決定：「在AFC秘書長公布不會收回（進行賽會制）決定之後，伊朗足總決定向CAS提出上訴，盡力保障應有權利；希望CAS盡快審視案件，並就上訴知會AFC，伊朗不希望延遲餘下賽事。」

伊朗與巴林兩國政治關係一直處於緊張狀態，2019年伊朗作客面對主隊巴林賽前，主場巴林球迷曾噓伊朗國歌，結果巴林足總被判罰款。伊朗現時於C組4戰過後，暫時於排名第3，落後榜首伊拉克5分，以及次席巴林3分，並踢少一場，至於香港則緊隨伊朗排名第4。AFC就「2022世界盃亞洲區第二圈暨2023亞洲盃外圍賽」以賽會制形式復賽的決定，引起不少爭議，消息指部分參賽國已經向國際足協（FIFA）提出抗議，或令賽事安排出現變數。