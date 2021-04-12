歐洲4大聯賽「草根」齊出擊

周二(13日)凌晨罕見仲有歐洲4大聯賽球隊一齊登場，除咗2場英超之外，仲有西甲、意甲、德甲。

先講西甲獨腳戲，切爾達主場對西維爾，齋睇排名西維爾贏晒，但佢哋近4場作客未贏過，正宗客場蟲。切爾達係豬頭骨唔易啃，而且近9次主場對西維爾，只係輸過1場咁大把，受讓梗係捧讓球主勝喇。

至於德甲賀芬咸主場對利華古遜，利華上場雖然贏史浩克2比1，但對住弱隊都有失波，防守唔多穩喎。

賀芬咸亦連續6場有失波，睇番兩軍近7次聯賽交手，有6次開3球或以上，捧入球大好過。

今次推介2串1，賀芬咸對利華古遜，要2.5球入球大，切爾達對西維爾，揀讓球主勝

過關2串1

(一)9 賀芬咸 Vs 利華古遜 入球大(2.5球)

(一)13 切爾達 Vs 西維爾 讓球主勝

直播表

周二1:00am 英超 西布朗Vs修咸頓

Now 621

周二2:45am 意甲 賓尼雲圖Vs薩斯索羅

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周二3:00am 西甲 切爾達Vs西維爾

Now 632

周二3:15am 英超 白禮頓Vs愛華頓

Now 621