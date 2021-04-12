全日本賽有收穫！港競步天后爭東奧注強心針

香港「競步天后」程小雅周日（11日）於日本石川縣輪島市舉行的「第60屆全日本競步輪島大會20公里競走比賽」，以1小時33分58秒奪得亞軍，為爭取東京奧運資格提升狀態。

日本基於疫情關係禁止外國旅客入境，所以大部分海外選手未能參加「第60屆全日本競步輪島大會20公里競走比賽」，程小雅參加的女子20公里賽為特別加插賽事。早於去年底到日本仙台訓練的程小雅狀態不錯，2月在神戶舉行的「日本競走錦標賽」20公里賽造出全場第3快成績（1小時36分29秒）後，這位4項香港紀錄保持者周日轉戰「第60屆全日本競步輪島大會20公里競走比賽」造出更快時間，以1小時33分58秒得第2名，與冠軍的河添香織相差7秒。

2月的「日本競走錦標賽」原為東京奧運資格賽，惟國際裁判無法入境參與賽事，故賽事成績不計算作東奧排名。今年已出戰3項比賽的程小雅，計劃於6月再度出擊，前往西班牙參加20公里競步賽，力爭東京奧運會參賽資格。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！